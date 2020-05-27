Ticari yatların, 1 Haziran'dan itibaren faaliyetlerine yeniden başlamalarına izin verildi - Son Dakika

Ticari yatların, 1 Haziran'dan itibaren faaliyetlerine yeniden başlamalarına izin verildi

Ticari yatların, 1 Haziran'dan itibaren faaliyetlerine yeniden başlamalarına izin verildi.

Ticari yatların, 1 Haziran'dan itibaren faaliyetlerine yeniden başlamalarına izin verildi, System.String[]

Ticari yatların, 1 Haziran'dan itibaren faaliyetlerine yeniden başlamalarına izin verildi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası açıklamasına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmaları durdurulan ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemilerin, İçişleri Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirlere uyma koşuluyla 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine yeniden başlamalarına karar verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden, İMEAK Deniz Ticaret Odası'na gönderilen resmi yazıda, ticari yatların faaliyetlerinin, turun kapalı grupla (aile, yakın akraba ve arkadaşlar) yapılması durumunda mevcut kapasiteleriyle, farklı kişilerden oluşan grupla yapılması durumunda ise sosyal mesafe planına uygun olarak yürütüleceği kaydedildi.

Teknelerin düzenli enfeksiyonunun yapılması ve her tur değişimi öncesinde tam dezenfeksiyon işleminin sağlanması ve bu işlemin belgelendirilmesinin Liman Başkanlıklarınca kontrol edileceği belirtildi.

Tur süresince diğer teknelerden ve karadan misafir kabul edilmeyecek

Tur başladıktan sonra ve tur süresince, yatlara, diğer teknelerden ve karadan misafir kabul edilmeyeceği bildirildi. Tekne girişinde veya dış cephesinde misafir ile personelin kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında uygulanan ve uyulması gereken Kovid-19 tedbirleri ve kurallarına ilişkin yazılı ve görsel bilgilendirme panolarının düzenleneceği kaydedildi.

Yazıda, yeme ve içme hizmetlerinin mümkünse kapalı paketli olarak hijyen koşulları çerçevesinde servis edileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Kovid-19 sürecinden en olumsuz etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini kaydetti.

2020 yılı için beklentilerin çok yüksek olduğu bir sezona hazırlanırken, salgın ile birlikte tüm hesapların alt üst olduğunu belirten Tamer Kıran, şunları kaydetti:

"İnsanlar haklı olarak sağlık kaygısı taşıyorlar. Bu nedenle izole olabilecekleri, kendilerini güvende hissedebilecekleri ortamları arıyorlar. Bu noktada az sayıda kişinin konaklayabildiği butik oteller, müstakil konutlar ile yat turizmi ve mavi yolculuk ön plana çıkıyor. Deniz turizmi ile iştigal eden üyelerimiz yeni duruma göre teknelerini hazırladı. Biz de devletimizin kurumlarıyla sürekli temas halindeydik. Beklediğimiz kararın çıkmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm bakanlıklarımıza sektörümüz adına teşekkür ediyoruz. İlk etapta, iç turizm ile birlikte dahilde yat turizminin başlamasını öngörüyorum. Hava yolu ile yurt dışına geliş ve gidişlerin tam anlamıyla açılmasının ardından 1 Temmuz itibarıyla yat turizminin yabancılar tarafından da rağbet göreceğini tahmin ediyorum. Yat turizmi, Kovid-19 sürecinden en çok etkilenen turizm sektörüne önemli katkılar sağlayacak."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 07:07 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ticari yatların, 1 Haziran'dan itibaren faaliyetlerine yeniden başlamalarına izin verildi - Son Dakika Ekonomi

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