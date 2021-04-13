Ticket Compliments'ten ramazanda tasarruflu ve temassız yardım çözümü - Son Dakika

Ticket Compliments'ten ramazanda tasarruflu ve temassız yardım çözümü

13.04.2021 10:31
Ticket Compliments'ten ramazanda tasarruflu ve temassız yardım çözümü, System.String[]

Ticket Restaurant Edenred, Ramazan ayında üç ayrı market kartı seçeneği ile şirketleri hem koli hazırlama, taşıma, depolama ve dağıtma gibi operasyonel yüklerden kurtarıyor, hem de sunduğu indirimler ve yüzde 39'a varan vergi tasarrufu ile şirketleri mutlu ediyor.

Ticket Restaurant Edenred, Ramazan ayında üç ayrı market kartı seçeneği ile şirketleri hem koli hazırlama, taşıma, depolama ve dağıtma gibi operasyonel yüklerden kurtarıyor, hem de sunduğu indirimler ve yüzde 39'a varan vergi tasarrufu ile şirketleri mutlu ediyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Edenred Türkiye, teşvik ve ödüllendirme kategorisindeki ürün ailesi Ticket Compliments ile Ramazan ayında da şirketlere tasarruf ettirmeye devam ediyor.

Ticket Market Kartı, CarrefourSA Kurumsal Hediye Kartı ve Money Pro Kart ile şirketlere üç ayrı kart seçeneği sunan Edenred Türkiye, böylelikle işletmeleri koli hazırlama, taşıma, depolama ve dağıtma gibi operasyonel yüklerden ve bunların masraflarından kurtarıyor. Aynı zamanda satın alma oranına göre sağladığı indirimler ve yüzde 39'a varan vergi tasarrufu ile şirketleri mutlu ediyor. Bu zahmetsiz çözümü sayesinde şirketleri tek faturayla muhasebe işlemleri yükünden kurtarırken çalışanların ise kendi ihtiyaçlarını diledikleri gibi karşılayabilmelerini sağlıyor.

Ticket Restaurant Yemek Kartı ile öğle yemeği harcamalarında şirketlere tasarruf sağlayarak hayatı kolaylaştıran Edenred Türkiye, teşvik ve ödüllendirme kategorisindeki ürün ailesi Ticket Compliments ile şirketlere ve çalışanlara Ramazan ayında da hem indirim hem de SGK ve damga vergisinden muaf olması sebebiyle vergi tasarrufu sağlıyor. Firma, teması azaltarak pandemi döneminde her zamankinden daha önemli hale gelen hijyen kaygısını ortadan kaldırıyor. Tüm bunların yanı sıra şirketlere ve çalışanlara hem vakit hem de nakit kazandıran sistem, şirketlere tek faturayla muhasebe işlemlerinde kolaylık sağlıyor. İhtiyaçları özgürce giderme olanağı tanıyan Ticket Compliments ailesi her dönemde şirketler için çalışanlarına motive edici bir hediye seçeneği olarak da öne çıkıyor.

Ticket Market Kartı, CarrefourSA Kurumsal Hediye Kart ve Money Pro Kart satın alma ve bakiye yükleme işlemleri de Ticket Online platformu üzerinden 7/24 kolaylıkla yapabiliyor. Aynı karta tekrar bakiye de yüklenebiliyor. Ayrıca çalışanlar ise kart bakiyelerini tek seferde harcamak zorunda kalmadan diledikleri zaman, diledikleri kadar alışveriş yapabiliyor.

Ramazan kolisi yerine Ticket Market Kart

Edenred'in Ticket Market Kartı sayesinde ramazan ayında verilen gıda destek paketleri işverenler için kolaylaşıyor. Ticket Market Kartı, çalışanlara Türkiye'nin 81 ilinde anlaşmalı binlerce üye markette ihtiyaç ve tercihlerine göre alışveriş yapma imkanı sunuyor. Kartın tercih edilme sebeplerinden biri de QR kod ile mobil, temassız ve hijyenik ödeme fırsatı sunması. Ticket Market Kartın geçerli olduğu en yakın mağazaların listesine MyEdenred uygulaması ya da edenred.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor.

Markalara özel hediye kartı: CarrefourSA Kurumsal Hediye Kart

Edenred'in teşvik ve ödüllendirme ailesi Ticket Compliments'in üyesi CarrefourSA Kurumsal Hediye Kart'ı tercih eden şirketler, çalışanlarını gıdanın tazesi ve yerlisi ile buluşturuyor. Klasik kart veya dijital kart olarak hediye edilebilen CarrefourSA Kurumsal Hediye Kartını çalışanlar Türkiye'deki 600'den fazla CarrefourSA'da, online markette veya mobil uygulamada kullanabiliyor.

Ticket Compliments ailesinin sunduğu kurumsal çözümler arasında yer alan Money Pro Kart ile çalışanlar ramazan alışverişlerini ister Migros, MigrosJet, 5M Migros, Macrocenter'lardan ister online olarak Migros Sanal Market'ten gönüllerince yapabiliyor. Money Pro Kart, Money Kart'ın tüm özelliklerini de taşıyarak Money puan da kazandırıyor.

Türkiye, Ramazan, Market, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ticket Compliments'ten ramazanda tasarruflu ve temassız yardım çözümü - Son Dakika Ekonomi


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