Ticket Restaurant Edenred çalışanları sosyal sorumluluk projeleriyle kalplere dokundu - Son Dakika

Ticket Restaurant Edenred çalışanları sosyal sorumluluk projeleriyle kalplere dokundu

10.11.2020 11:45
Ticket Restaurant Edenred çalışanları sosyal sorumluluk projeleriyle kalplere dokundu, System.String[]

Edenred'in dünya çapında dayanışma ve yerel toplulukları destekleme eylemleri günü olarak ilan ettiği ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Idealday 2020 kapsamında, markanın faaliyet gösterdiği tüm ülkelerdeki Edenred çalışanları bir iş gününü sosyal sorumluluk projelerine ayırdı.

Edenred'in dünya çapında dayanışma ve yerel toplulukları destekleme eylemleri günü olarak ilan ettiği ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Idealday 2020 kapsamında, markanın faaliyet gösterdiği tüm ülkelerdeki Edenred çalışanları bir iş gününü sosyal sorumluluk projelerine ayırdı.

Ticket Restaurant Edenred'in açıklamasına göre, firma çalışanları anlamlı bir gün için bir araya geldi.

Idealday 2020'de 46 ülkeden 10 bin Edenred çalışanı Edenred Grup'un ideal kurumsal sosyal sorumluluk politikasının temel unsurları olan "İnsanlar, Dünya ve Gelişim"e katkı sağlayacak projelere imza attılar ve 70 bin avro bağış topladılar. Ekimde gerçekleştirilen Idealday 2020'ye katılan Edenred Türkiye ekibi de Derin Yoksulluk Ağı ve Acil İhtiyaç Projesi Vakıfları ile ihtiyaç sahibi ailelere destek oldu. Aynı zamanda Kurtaran Ev Derneği ile minik dostlar için hayvan barınakları inşa edildi.

Ticket Restaurant Yemek Kartı ile Türkiye'yi ilk kez yemek kartı hizmetiyle tanıştıran öncü şirket Edenred Türkiye, dünyadaki tüm Edenred çalışanları ile Idealday 2020 kapsamında ortak bir amaç için buluştu. Bu doğrultuda Edenred çalışanları bir iş gününü sosyal sorumluluk projelerine ayırdı.

"Idealday 2020 ile bir iş gününü sosyal sorumluluk projelerine ayırdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Canan Soybakış, dünya çapındaki tüm Edenred çalışanlarının bir tam iş günlerini bir sosyal sorumluluk projesine destek vermeye ayırdıkları "Idealday" etkinliğinin markanın faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Edenred'in dünya çapında yerel toplulukları destekleme günü olan Idealday'de 2017 yılından bu yana her yıl hem globalde hem Türkiye'de bir çalışma günümüzü şirketçe belirlediğimiz bir sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak çalışarak geçiriyoruz. 2019 yılında Tema Vakfı ile Belgrad ormanında doğayı koruma amacıyla çöp toplama etkinliğini gerçekleştirmiştik. Bu sene ise Derin Yoksulluk Ağı ve Acil İhtiyaç Projesi Vakıfları ile ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olmak için bilgisayar, kitap, kırtasiye, oyuncak ve kıyafet bağışlama projemizi hayata geçirdik. Aynı zamanda Kurtaran Ev Derneği ile minik dostlarımız için hayvan barınakları inşa ederek onların yaşam koşullarını iyileştirme çalışmalarına destek olduk. Bunun yanı sıra görme engelli vatandaşlarımız için GETEM çatısı altında yürüttüğümüz gönüllü okuyuculuk çalışmalarımız da devam ediyor."

Edenred kültüründe dayanışmanın üst düzey bir öneme sahip olduğunu bildiren Soybakış, "Edenred'in misyonu 1962 yılında kuruluşundan bu yana iş dünyasını herkes için daha iyi bir yer haline getirmek oldu. Bu taahhüt, grubumuzun İdeal İnsanlar, İdeal Dünya ve İdeal Gelişim üzerine inşa ettiği kurumsal sosyal sorumluluk politikamızın temel unsurlarını oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Soybakış, Idealday'in de bu temel unsurlar ışığında oluştuğunu aktararak, "Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında ayrıca yine 2017'den beri her yıl düzenlediğimiz "Edenraid" etkinliğimiz ile tüm dünyadan Edenred çalışanlarının iyi bir amaç için koşmasını, yürümesini, pedal çevirmesini veya yüzmesini teşvik ediyor, o sene için belirlediğimiz vakıflarla ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirerek onlara destek oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

112 Acil, Türkiye, yerel, İdeal, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ticket Restaurant Edenred çalışanları sosyal sorumluluk projeleriyle kalplere dokundu - Son Dakika Ekonomi


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