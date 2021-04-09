Ticket Restaurant Edenred doğru vergi ve tasarruf planlamasına yönelik webinar serisi başlattı - Son Dakika

Ticket Restaurant Edenred doğru vergi ve tasarruf planlamasına yönelik webinar serisi başlattı

09.04.2021 12:59
Ticket Restaurant Edenred doğru vergi ve tasarruf planlamasına yönelik webinar serisi başlattı, System.String[]

Ticket Restaurant Edenred, şirketlere ve çalışanlara tasarruf sağlayan ürün ve hizmetlerinden daha fazla iş yerinin yararlanması için çevrim içi seminer (webinar) serisi başlattı.

Ticket Restaurant Edenred, şirketlere ve çalışanlara tasarruf sağlayan ürün ve hizmetlerinden daha fazla iş yerinin yararlanması için çevrim içi seminer (webinar) serisi başlattı.

Ticket Restaurant Edenred açıklamasına göre, salgınla birlikte şirketlerin en önemli gündemlerinden biri tasarruf oldu. Bu süreçte var olma ya da mümkün olduğunca küçülmeden yola devam etme mücadelesi içinde olan pek çok şirket, ne gibi tasarruf önlemleri alabileceklerini planlamaya çalışıyor.

Ticket Restaurant Edenred de bu noktada yaklaşık yüzde 100'e varan vergi istisnası avantajıyla tüm işletmelerin maliyetlerini düşürerek kaynaklarını daha verimli kullanabilmelerine ve tasarruf etmelerine yardımcı oluyor. Şirketlerin tasarruf bilincini artırmayı hedefleyen Şirket, bu doğrultuda gerçekleştirdiği çalışmalara yenisini daha ekleyerek Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi alanındaki çalışmalarıyla bilinen Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'ün katılımıyla bir webinar serisi başlattı.

"Şirketler, çalışanları başına yılda 6 bin TL'ye varan tasarruf elde edebiliyor"

Açıklamada, "Ne kadar vergi ödemek istersiniz?" temasıyla düzenlenen ilk webinarın açılışında yaptığı konuşmadaki ifadelerine yer verilen Edenred Türkiye Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Zeynep Ege Dura, "Ticket Restaurant Edenred olarak dışarıda yenen öğle yemeklerinde vergi istisnası kavramını bulmuş, bu kavramı tüm dünyaya ihraç etmiş bir şirketiz. Türkiye'de 25 bin kurumsal müşterilerimizin 1,5 milyonu aşkın kart sahibine, 45 bin kafe ve restoranda Ticket Restaurant Yemek Kartı ile hizmet veriyor, şirketlere tasarruf ettiren akıllı çözümlerimizle destek oluyoruz. Ticket Restaurant Edenred'in yemek kartı sisteminde şirketler öğle yemeği giderinde SGK işçi primi, SGK işveren primi, damga vergisi, gelir vergisi istisnası ile KDV indirimine tabi oluyor. Bu sayede yaklaşık yüzde 100'e varan vergi istisnası avantajı yakalayan şirketler, çalışanları başına yılda 6 bin TL'ye varan tasarruf elde edebiliyor." ifadelerini kulandı.

Ancak çoğu şirketin yemek kartı uygulamasına geçerek vergi indiriminden faydalandıklarında ne kadar tasarruf sağlayacaklarını tam olarak bilmediklerini belirten Dura, şunları kaydetti:

"Edenred Türkiye olarak tam da bu noktada, yenilikçi çözümlerimizin sunduğu avantajlardan daha fazla şirketin yararlanmasını sağlamak için ne yapmamız gerektiğine kafa yorduk. Şirketlerin doğru bilgilendirmesini sağlamak amacıyla bir webinar serisi başlatmaya, ilk webinarımızı da kaynak ve kurumsal gider yönetiminin olmazsa olmazlarından vergi üzerine yapmaya karar verdik. Vergi konusundaki haklarını doğru bir şekilde öğrenen işletmelerin neredeyse yemek gideri kadar tasarruf ederek kaynaklarını çok daha verimli kullanabileceğini daha geniş kitlelere anlatmayı hedefliyoruz."

"Doğru vergi planlaması ile tasarruf sağlamak mümkün"

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl ise etkinlikteki sunumunda, "Etkinliğimizin adını 'ne kadar vergi ödemek isterseniz' olarak belirledik, çünkü hem biraz finansal okur yazarlık hem de doğru bir planlamayla bazı şeylerin şirketlerin elinde olduğunu anlatmak istedik. Vergi planlamasının vergi kaçırma ve vergi kaçakçılığı ile karıştırılmaması gerekiyor. Vergide indirim, istisna ve muafiyetlerinden yararlanmanın şirketlerin en doğal haklarından biri olduğunu unutmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı

Vergi planlaması yapmak isteyen işletmelerin bazı vergi avantajları bulunduğunu anımsatan Bingöl, "Bunlardan biri de yemek bedeli istisnası. Çalışanlarına yemek haklarını yemek kartı aracılığıyla veren şirketler, gelir vergisi, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi istisnaları dikkate alındığında ciddi bir vergi avantajı sağlıyor. Çalışanlarından restoran fişlerini toplayarak elden nakit yemek ödemesi yapan şirketler de benzer şekilde yemek bedeli istisnasından faydalanamıyor. Çünkü yemek bedeli istisnasının uygulanabilmesi için faturanın doğrudan işveren adına kesilmesi ve ödemenin işveren tarafından yapılması gerekiyor." bilgisini paylaştı.

"Pandemi döneminde yemek kartlarının çalışan için önemi daha da arttı"

Yemek kartı sisteminin diğer faydalarına da değinen Bingöl, evden çalışma sistemine geçen şirketlerin de günlük yemek bedeli istisnasından yararlandıklarını kaydetti.

Vergi yükü adil dağılmadığı sürece gelirin de adil dağılmasının mümkün olmadığını dile getiren Ozan Bingöl, "Yemek kartı uygulamaları, kayıt dışılığın çok fazla olduğu yemek sektöründe kayıtlı vergi mükelleflerinin sayısını artıracağı için bu sayede kişi başı vergi yükü azalmış oluyor. Yemek kartı sisteminin sunduğu avantajlardan faydalanan şirketler hem kendi bütçelerine hem de devlet bütçesine ciddi oranda katkı sağlıyor." açıklamasında bulundu.

Öte yandan açıklamaya göre, Ticket Restaurant Edenred şirketlerin hem çalışanlarını mutlu edip hem de maliyetlerini azaltmaları için uygun amortisman yöntemi tercihi, yenileme fonu, reeskont uygulaması, doğrudan gider yazma-maliyete ekleme tercihini kullanma gibi konularda ipuçları veren Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'ü şirketlerle buluşturmaya devam edecek.

Türk Lirası, Türkiye, Bingöl, Vergi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ticket Restaurant Edenred doğru vergi ve tasarruf planlamasına yönelik webinar serisi başlattı - Son Dakika


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