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Ticket Restaurant Edenred sürdürülebilir gelecek için dijitalin gücünden faydalanıyor - Son Dakika

Ticket Restaurant Edenred sürdürülebilir gelecek için dijitalin gücünden faydalanıyor

03.06.2021 10:39
Ticket Restaurant Edenred sürdürülebilir gelecek için dijitalin gücünden faydalanıyor, System.String[]

Edenred Türkiye, sürdürülebilir bir gelecek için teknolojinin tüm gücünden faydalanıyor.

Edenred Türkiye, sürdürülebilir bir gelecek için teknolojinin tüm gücünden faydalanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hayata geçirdiği dijital ürün ve çözümleriyle karbon ayak izini, kaynak tüketimini ve atık üretimini azaltarak çevrenin korunmasına yardımcı olan Edenred, gelecek yıla kadar sera gazı emisyonunu 2013'e oranla yüzde 26 azaltmayı, sunduğu çevre dostu hizmetlerini ise yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Selçuk Boztepe, şirket olarak her adımı doğa dostu bir bakış açısıyla attıklarını belirterek, hayata geçirdikleri dijital çözümlerle gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalıştıklarının kaydetti.

Bu yaklaşımla önce yemek kuponlarını karta dönüştürerek kağıt tüketimlerini azalttıklarını, sonrasında ise fiziksel kartlara alternatif olarak çıkardıkları dijital kart çözümleri ile daha az plastik tüketimi sağlayan doğa dostu bir işleyişe geçtiklerini aktaran Boztepe, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de yemek kartı sistemiyle ilk kez tanıştıran şirket olarak, bugün ülkemizde 25 bini aşkın kurumsal müşterimizin 1,5 milyonu aşkın kart sahibine 45 bin üye restoran ve kafede, binlerce akaryakıt istasyonunda hizmet veriyoruz. Tüm faaliyetlerimizi gün geçtikçe artan çevre bilincimizle hayata geçiriyor, dijital ürün ve çözümlerimizde doğaya olabildiğince az ayak izi bırakıyoruz. Bu kapsamda ilk olarak yemek kuponlarını içerisine bakiye yüklenebilen ve ömür boyu kullanılabilen Ticket Restauraant yemek kartlarına dönüştürdük. Bu sayede kağıt tüketimini büyük oranda azalttık. Ticket Restaurant yemek kartımıza 2019 yılında QR kod ile ödeme özelliği ekleyerek kartlara olan bağımlılığı ortadan kaldırdık. 2020 yılında ise MyEdenred mobil uygulaması ve EdenredPay uygulaması yüklü yeni nesil yazar kasaların birbiriyle temassız olarak haberleşmesini sağlayarak sektörde bir ilke imza attığımız NFC teknolojili EdenredPay dijital ödeme çözümümüzü kullanıcılarımızla buluşturduk. Bu sayede mobil temassız ödeme hızı ve pratikliğini bir adım öteye taşıdık. EdenredPay, yeni nesil yazar kasa sahibi tüm işletmelerde kullanılabiliyor. Bu da üye restoran, kafe ve marketlerin yüzde 90'ından fazlası anlamına geliyor."

"Çevre hassasiyetimiz ile dijitalleşmeye yöneliyoruz"

Sürdürülebilir bir gelecek için dijital ürün ve hizmetlerin önemine işaret eden Boztepe, "Edenred Türkiye olarak çevre hassasiyetimiz ile dijitalleşmeye yöneliyor, bu alanlardaki yatırımlarımızla öne çıkıyoruz. Temassız ödeme seçeneklerini artırmak amacıyla fiziksel kartlara bir alternatif olarak hayata geçirdiğimiz Dijital Kart ile plastik ayak izimizi azaltıyor, plastik atık kaynaklı oluşan zararı önlemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kullanıcılarının artan farkındalık seviyeleri ve çevre bilinçlerinin yanı sıra özellikle pandemi döneminde temassız ve hijyenik olma özellikleri nedeniyle de sıklıkla tercih edilen Dijital Kart'ın, yanında bulundurma, kaybetme, yeniden sipariş etme, gelmesini bekleme gibi sorunları da ortadan kaldırdığını aktaran Boztepe, "Eskiden Ticket Restaurant yemek kartı ile fiziksel olarak ödeme yapan pek çok kullanıcımız, bu dönemde ödemelerini mobil olarak yapmayı tercih etti. Doğayı korumasının yanı sıra teması azaltan ve sosyal mesafeyi koruyan bu çözümlerimiz çalışanların sağlıklarını korumalarına yardım ettiği gibi onların motivasyonlarını da artırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Karbon, Selçuk, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ticket Restaurant Edenred sürdürülebilir gelecek için dijitalin gücünden faydalanıyor - Son Dakika Ekonomi


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