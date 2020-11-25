Ticket Restaurant Edenred "Türkiye'nin En İtibarlı İş Ortağı" seçildi - Son Dakika

Ticket Restaurant Edenred "Türkiye'nin En İtibarlı İş Ortağı" seçildi

25.11.2020 11:11
Ticket Restaurant Edenred

Ticket Restaurant Edenred, Marketing Türkiye'nin Kuantum Araştırma ile birlikte "Türkiye'nin En İtibarlı İş Ortakları"nı belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği, Deloitte'un danışmanlığını yaptığı araştırma sonuçlarına göre yemek kartı kategorisinde ödüle layık görüldü.

Ticket Restaurant Edenred, Marketing Türkiye'nin Kuantum Araştırma ile birlikte "Türkiye'nin En İtibarlı İş Ortakları"nı belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği, Deloitte'un danışmanlığını yaptığı araştırma sonuçlarına göre yemek kartı kategorisinde ödüle layık görüldü.

Edenred'den yapılan açıklamaya göre, Ticket Restaurant Edenred Yemek Kartı ile Türkiye'yi ilk kez yemek kartı hizmetiyle tanıştıran Edenred Türkiye, Marketing Türkiye'nin Kuantum Araştırma ile danışmanlık şirketi Deloitte'un katkısıyla gerçekleştirdiği araştırmanın sonucuyla ödül kazandı.

12 ilde 2 bin 800 işletmeyle görüşülen, 15 kategoride 4 ana ve 9 alt kriterde yapılan araştırma sonuçlarına göre, B2B Excellence Awards'ı almaya hak kazanan Edenred Türkiye, yemek kartı sektöründe "Türkiye'nin En İtibarlı İş Ortağı" seçildi.

"Kazandığımız her ödül başarılarımızı perçinliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Selçuk Boztepe, araştırma kapsamında "Türkiye'nin En İtibarlı İş Ortağı" olarak seçilmekten dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Edenred Türkiye olarak yemek kartı sistemimizle B2B Excellence Awards'ı almaya hak kazandık. Kazandığımız her ödül başarılarımızı perçinliyor ve bizi daha da iyi işler üretmek adına motive ediyor. Ticket Restaurant Edenred olarak şirketlere sunduğumuz yemek kartı sistemimiz ile işverenlere yaklaşık yüzde 100'e varan vergi tasarrufu sağlıyoruz. Şirketler bu sayede neredeyse yemek gideri kadar tasarruf ederek kaynaklarını doğru şekilde yönetiyor, böylelikle verimlilikleri de artıyor. Bu sistem tasarruf adına ülke ekonomisine de ciddi katkılar sağlıyor. Tüm bu avantajlı çözümlerimizin meyvelerini ödül olarak toplamak ise bizi çok mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Şirketlere tasarruf ettiren akıllı çözümler sunuyoruz"

Edenred Türkiye Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Zeynep Ege Dura ise B2B Excellence Awards töreni öncesinde gerçekleşen B2B Marketing & Management Summit'te konuşmacı olarak yer aldı.

Dura, Türkiye'deki şirketlerin büyük çoğunluğunun tasarruf sağlayabileceği yöntemlerin tam olarak farkında olmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada ve ülkemizde Kovid-19 salgınının gerek toplum sağlığına gerekse ülke ekonomilerine olumsuz etkilerini yaşadığımız oldukça zor bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte şirketlerin etkin ve verimli yönetilmesi için tasarruf belki de her zamankinden çok daha önemli hale geldi. Yaptığımız araştırmalar gösteriyor ki ülkemizdeki şirketlerin büyük bir çoğunluğu tasarruf sağlayabileceği yöntemlerin hala tam olarak farkında değil. İşte biz Edenred olarak tam da bu noktada, özellikle kriz anlarında şirketlere tasarruf ettiren akıllı çözümler geliştirerek 'iş hayatınızın her gününde yanınızdayız' mottomuzu hissettirmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

"Türkiye'de Ticket Restaurant Edenred olarak yemek kartı pazarında lideriz"

Dura, her geçen yıl yeni nesil teknolojilerle geliştirdikleri yemek, akaryakıt, market ve hediye kartı gibi akıllı çözümleriyle şirketlerin kaynaklarını çok daha etkin ve verimli şekilde yönetmelerine katkıda bulunduklarını belirterek, sundukları yüksek vergi tasarrufu, cazip indirimler, kampanyalar ve sadakat uygulamalarıyla maddi kaynak tasarrufu sağladıklarını aktardı.

Dijitalleşme yatırımlarının bir sonucu olan operasyonel kolaylık sayesinde ise iş gücü ve zamandan çok ciddi tasarruf elde ettiklerini ifade eden Dura, "Edenred olarak dünyada yemek kuponu hizmetinin mucidiyiz. Türkiye'ye de bu sistemi getiren ilk şirketiz. Bugün Türkiye'de 25 bin kurumsal müşterimizin, 1,5 milyonu aşkın kart sahibine, 45 bin kafe ve restoranda Ticket Restaurant Yemek Kartı ile hizmet veriyoruz. Geçen yıl Ipsos iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz araştırmaya göre, Türkiye'de Ticket Restaurant Edenred olarak yemek kartı pazarında lideriz." değerlendirmesinde bulundu.

Marketing Türkiye, araştırma, Türkiye, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ticket Restaurant Edenred 'Türkiye'nin En İtibarlı İş Ortağı' seçildi - Son Dakika


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