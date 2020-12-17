Ticket Restaurant Edenred ve Burger King'den indirim kampanyası

Ticket Restaurant Edenred ile Burger King arasında gerçekleştirilen iş birliğiyle Big King Menü'ler, Ticket Restaurant Yemek Kartı sahipleri için indirimli olacak.

Ticket Restaurant Edenred'in açıklamasına göre, Edenred Türkiye, yaptığı kampanyalarla kart kullanıcılarına cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Şirket, bu kapsamda son olarak Burger King ile bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, 31 Aralık'a kadar tüm Burger King şubelerinden gel-al hizmeti kapsamında Big King Menü satın alan Ticket Restaurant Yemek Kartı sahipleri, orta boy içecek ve orta boy patatesin dahil olduğu menüye 22,95 TL yerine 17,95 TL'ye sahip olabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcılar, kampanya kodlarına 31 Aralık'a kadar MyEdenred uygulamasının Red Club bölümünden kolaylıkla ulaşabilecek. Kodlarını alan kullanıcıların, Burger King şubelerine giderek verecekleri siparişlerinde yetkililere kampanya kodunu göstermeleri ve ödemelerini Ticket Restaurant Yemek Kartı ile yapmaları yeterli olacak.

Kullanıcılar, ayrıca kampanyadan tek bir gün değil, yeni bir kampanya kodu alarak her gün yararlanabilecek.

Gel-al siparişlerde geçerli olan kampanya; havalimanı restoranları, mobil tır restoranları ve paket servis hariç tüm Burger King şubelerinde geçerli olacak.