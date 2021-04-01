Ticket Restaurant Edenred ve Sbarro'dan iki kampanya - Son Dakika

Ticket Restaurant Edenred ve Sbarro'dan iki kampanya

01.04.2021 11:43
Ticket Restaurant Edenred ve Sbarro'dan iki kampanya, System.String[]

Ticket Restaurant yemek kartı kullanıcıları için Edenred Türkiye, pizza zinciri Sbarro iş birliğiyle 12 Nisan 2021 tarihine kadar geçerli olacak iki yeni kampanya başlattı.

Ticket Restaurant yemek kartı kullanıcıları için Edenred Türkiye, pizza zinciri Sbarro iş birliğiyle 12 Nisan 2021 tarihine kadar geçerli olacak iki yeni kampanya başlattı.

Edenred'den yapılan açıklamaya göre, havaların ısınmaya başladığı bahar aylarına özel olarak sevilen pizza zinciri Sbarro ile iki kampanya birden başlatan şirket, kullanıcılarına hem doyuran hem de keyif veren Sbarro lezzetlerini indirimli alma şansı sunuyor.

12 Nisan 2021 tarihine kadar tüm Sbarro şubelerinde geçerli olacak ilk kampanya kapsamında, Gel Al siparişlerde küçük boy sucuklu pizza ve orta boy içecek satın alan Ticket Restaurant Yemek Kartı sahipleri, bu keyifli menüye 22,45 TL yerine yalnızca 19,95 TL'ye sahip olabilecek.

İndirimli fiyatlardan yararlanmak isteyen Ticket Restaurant Yemek Kartı kullanıcılarının kampanya kodlarını kampanya bitimine kadar MyEdenred uygulamasının Red Club bölümünden almaları gerekiyor.

Kodlarını alan kullanıcıların, Sbarro şubelerine giderek verecekleri siparişlerinde yetkililere kampanya kodunu göstermeleri ve ödemelerini Ticket Restaurant Yemek Kartı ile yapmaları yeterli oluyor. Ticket Restaurant Yemek Kartı kullanıcıları, ayrıca kampanyadan tek bir gün değil, yeni bir kampanya kodu alarak her gün yararlanabilecek.

Yalnızca Tıkla Gelsin'de geçerli olacak ikinci kampanya kapsamında Ticket Restaurant Yemek Kartı sahipleri, büyük boy sucuklu pizza ve 1 litre içecekten oluşan doyurucu menüye 49,00 TL yerine yalnızca 39,99 TL'ye ulaşabilecek.

12 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek kampanyadan yararlanmak isteyen Ticket Restaurant Yemek Kartı kullanıcılarının ilk olarak Tıkla Gelsin'e üye olmaları, sonrasında ise MyEdenred uygulamasının Red Club bölümünden alabilecekleri indirim kodlarını www.tiklagelsin.com sayfası veya Tıkla Gelsin mobil uygulaması üzerindeki Kupon Kodu alanına girmeleri ve ödemelerini sistem üzerinden Ticket Kart seçeneği ile yapmaları gerekiyor.

Ticket Restaurant Yemek Kartı kullanıcıları, bu kampanyadan da tek bir gün değil, yeni bir kampanya kodu alarak her gün yararlanabilecek.

Türk Lirası, Türkiye, Sbarro, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ticket Restaurant Edenred ve Sbarro'dan iki kampanya - Son Dakika Ekonomi


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