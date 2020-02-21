TİDER'den Mustafakemalpaşa Belediyesi'ne ödül - Son Dakika
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TİDER'den Mustafakemalpaşa Belediyesi'ne ödül

6 saat önce

Mustafakemalpaşa Belediyesi, gıda bankacılığında öncülük eden kurum ve kuruluşların yer aldığı zirvede 'Sosyal Farkındalık Ödülüne' layık görüldü.

TİDER'den Mustafakemalpaşa Belediyesi'ne ödül, System.String[]

Mustafakemalpaşa Belediyesi, gıda bankacılığında öncülük eden kurum ve kuruluşların yer aldığı zirvede 'Sosyal Farkındalık Ödülüne' layık görüldü.


Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının geniş katılımı ile İstanbul'da gerçekleştirilen "2. Gıda Bankacılığı Zirvesine" Mustafakemalpaşa Belediyesi damgasını vurdu.


TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk'un mihmandarlığında başlayan zirvede, Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Kocaman ve Sosyal İşler Müdürü Filiz Gencer, gıda bankacılığı ve sosyal farkındalık projeleri sunumlarını yapmak üzere hazır bulundular. Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) tarafından düzenlenen 2. Gıda Bankacılığı Zirvesi, TBMM Dilekçe Komisyon Başkanı M. Belma Satır'ın açılış konuşmasıyla başladı. Zirvede dünyada ve Türkiye'de gıda bankacılığı modelleri ve sıfır atık kapsamı ile gıda bankacılığının Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki etkileri konuşuldu. İngiltere, Singapur ve Arjantin'de gıda bankacılığı konusunda başarılı faaliyet sürdüren 3 gıda bankası temsilcisi, bulundukları ülkelerden video konferans yöntemiyle zirveye katılarak ülkelerindeki çalışmaları aktardılar. Hande Tibuk, zirveye uluslararası video konferans yöntemiyle katılımın karbon ayak izini azaltma yönünde örnek teşkil edeceğinin altını çizdi.


'İsrafı önle, yoksulluğu engelle'


Projeye öncülük eden kurum ve kuruluşların başında yer alan Mustafakemalpaşa Belediyesi, Gıda Bankacılığı konusunda gerçekleştirilen farkındalık çalışmaları ve israfı önleyerek ihtiyaç sahiplerinin kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan örnek modeliyle 'Sosyal Farkındalık Ödülüne' layık görüldü. Ödül töreninde söz alan Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Kocaman, sosyal hayatın gelişmesiyle birlikte israf konularının da arttığını söyledi. Ödülü Mustafakemalpaşa Belediyesi adına almaktan onur ve gurur duyduğunu belirten Kocaman, "Kamu, özel sektör, STK'lar ve vakıfların iş birliğiyle hareket edilmesi halinde israf konusunda önemli yol alınabilir. Komisyon olarak her alanda israfın önlenmesi için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bu nedenle Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak ikincisi yapılan zirveyi çok önemsiyoruz. Paylaşmak zenginliktir" dedi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Fatma Kocaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:14 Kaynak: İHA
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