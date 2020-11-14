Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı, bugün başladı - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi bünyesinde 3 gün sürecek Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı (TİDYES) bugün başladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, elektronik ortamda hazırlanan ve Türk işaret dili yeterliliğini ölçmeyi hedefleyen sınavın 3 gün süreceği belirtildi. Toplam 5 oturum olacak şekilde yapılacak sınavda; dil bilgisi, Türk İşaret Dili (TİD)- Türkçe çeviri soruları, hikaye üretme ve resim betimleme gibi başlıkların yer alacağı kaydedilen açıklamada, "Sınavda sosyal mesafe kurallarına riayet edilecek. Sınav süresi göz önünde bulundurularak bütün bilgisayarlar kontrol edildi. Ayrıca, her salonda aday sayısının 2 katı kadar bilgisayar hazırlandı. Toplamda 223 adayın başvurduğu sınav, 'kavrama' ve 'üretim' olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Sınava katılım sağlayan adayların Türk İşaret Dili yeterlilikleri 'A1,A2; B1,B2; C1,C2' seviyelerinde belgelendirilecek. Sınav, Türk İşaret Dili Tercümanlarının dil yeterliliklerinin ölçülebilmesi amacıyla yapılıyor" denildi.