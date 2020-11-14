Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı, bugün başladı - Son Dakika

Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı, bugün başladı

14.11.2020 14:58
Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı, bugün başladı, System.String[]

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi bünyesinde 3 gün sürecek Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı (TİDYES) bugün başladı.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi bünyesinde 3 gün sürecek Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı (TİDYES) bugün başladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, elektronik ortamda hazırlanan ve Türk işaret dili yeterliliğini ölçmeyi hedefleyen sınavın 3 gün süreceği belirtildi. Toplam 5 oturum olacak şekilde yapılacak sınavda; dil bilgisi, Türk İşaret Dili (TİD)- Türkçe çeviri soruları, hikaye üretme ve resim betimleme gibi başlıkların yer alacağı kaydedilen açıklamada, "Sınavda sosyal mesafe kurallarına riayet edilecek. Sınav süresi göz önünde bulundurularak bütün bilgisayarlar kontrol edildi. Ayrıca, her salonda aday sayısının 2 katı kadar bilgisayar hazırlandı. Toplamda 223 adayın başvurduğu sınav, 'kavrama' ve 'üretim' olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Sınava katılım sağlayan adayların Türk İşaret Dili yeterlilikleri 'A1,A2; B1,B2; C1,C2' seviyelerinde belgelendirilecek. Sınav, Türk İşaret Dili Tercümanlarının dil yeterliliklerinin ölçülebilmesi amacıyla yapılıyor" denildi.


Ankara Üniversitesi, İşaret Dili, Resim, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı, bugün başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber Menajerimi Ara dizisinin usta oyuncusu Ayşenil Şamlıoğlu, koronavirüse yakalandı İBB Başkanı İmamoğlu'ndan koronavirüs uyarısı: İstanbul'da kontrol dışı bir süreç yaşanıyor, 2-3 haftalık kapanma şart Erdoğan: Yepyeni bir seberberlik başlatıyoruz, amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil Henüz 13 yaşındaydı! Kalp krizinden ölen çocuğun fenalaştığı anlar kamerada Ormana ağaç kesmeye giden vatandaş elinde testere ile ölü bulundu İBB Başkanı İmamoğlu'nun İngilizce konuştuğu video sosyal medyada tartışma konusu oldu Depremzedelerin battaniyelerini sattığı için suçlanan vatandaş, hurdacı çıktı
Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti         
15:21
Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
14:59
İbrahim Tatlıses'in merakla beklenen İbo Show programı, bugün ilk bölümüyle ekrana gelecek İbrahim Tatlıses'in merakla beklenen İbo Show programı, bugün ilk bölümüyle ekrana gelecek         
14:26
Galatasaraylı Luyindama milli takımda sakatlandı ve maç kadrosundan çıkarıldı Galatasaraylı Luyindama milli takımda sakatlandı ve maç kadrosundan çıkarıldı         
14:10
Başkan can derdinde kurmayları koltuk! Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yetki krizi Başkan can derdinde kurmayları koltuk! Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yetki krizi         
14:02
Son Dakika! Koronavirüs tedavisi gören Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti Son Dakika! Koronavirüs tedavisi gören Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti         
13:36
Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı         
12:57
'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı 'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı         
12:39
MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti         
12:03
Kapıları yukarıya açılan otomobiliyle ilgi odağı olan genç: Başkaları sevgilisine koşar, ben önce arabama koşuyorum Kapıları yukarıya açılan otomobiliyle ilgi odağı olan genç: Başkaları sevgilisine koşar, ben önce arabama koşuyorum         
11:54
Genç adam Genç adam "Sebebi ayrılık" yazılı not bırakıp ortadan kayboldu         
11:39
Sigara denetimine damga vuran görüntü! Kameraya yakalanmamak için ardına bakmadan kaçtı Sigara denetimine damga vuran görüntü! Kameraya yakalanmamak için ardına bakmadan kaçtı         
10:13
Düşünceli hırsız, soymak için girdiği iş yerinde içtiği su şişesini doldurup tekrar dolaba koydu Düşünceli hırsız, soymak için girdiği iş yerinde içtiği su şişesini doldurup tekrar dolaba koydu         
10:02
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan "facia" uyarısı yapıyor         
09:12
Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim         
08:43
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 15:33:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı, bugün başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei