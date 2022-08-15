Tiermaker nedir? Birçok Twitch yayıncısı son günlerde Tiermaker ile içerik üretmeye başladı. Yayıncıların içerik olarak sıkça kullandığı Tiermaker nedir? Tiermaker nasıl kullanılır? İşte detaylar...

TIERMAKER NEDİR?

Herhangi bir konuda kendi sıralama listenizi oluşturabileceğiniz bir platformdur. Kendi sıralama listenizin yanı sıra başkalarının oluşturduğu sıralama listesi üzerinden katmanlar da oluşturabilirsiniz.

Örneğin yukarıdaki görselde de görüleceği üzere, diziler için kendinize göre 6 katmanlı liste oluşturabilirsiniz. Katmanların isimleri ve renkleri değiştirilebilmektedir.