Son Dakika › Yaşam › TİESF As Başkanı İsmail Tek'ten Rektör Çomaklı'yı ziyaret - Son Dakika
TİESF As Başkanı İsmail Tek'ten Rektör Çomaklı'yı ziyaret
6 saat önce
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) As Başkanı ve Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Tek ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:00 Kaynak: İHA
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) As Başkanı ve Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Tek ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.
Rektörlük ofisinde gerçekleşen görüşmede TİESF As Başkanı İsmail Tek ve beraberindeki heyet, Rektör Çomaklı'ya çalışmalarında başarılar diledi. Olası işbirliklerinin görüşüldüğü ziyaret sonrasında Rektör Çomaklı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR
Sağlık çalışanları darp edilip silahlı saldırıya uğradı! Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi