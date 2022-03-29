TİESF Asbaşkanı Mahir Yazıcı, Deaflympics öncesi iddialı konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

TİESF Asbaşkanı Mahir Yazıcı, Deaflympics öncesi iddialı konuştu

29.03.2022 10:22

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Asbaşkanı Mahir Yazıcı, 1-15 Mayıs tarihlerinde Brezilya'nın ev sahipliği yapacağı 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics), katılacakları 14 branşta da altın madalya hedeflediklerini söyledi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Asbaşkanı Mahir Yazıcı, 1-15 Mayıs tarihlerinde Brezilya'nın ev sahipliği yapacağı 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics), katılacakları 14 branşta da altın madalya hedeflediklerini söyledi.

Federasyonun milli takımlardan sorumlu asbaşkanı Mahir Yazıcı, Edirne'de katıldığı bir organizasyonda AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2022 yılı faaliyet programındaki kampların yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazırlandıklarını belirten Yazıcı, "Federasyon olarak bu yarışlara 14 branşta katılacağız. Bir önceki olimpiyatlara Türkiye, Samsun'da ev sahipliği yapmıştı. Orada 17 altın, 7 gümüş, 12 bronz olmak üzere toplam 36 madalya kazandık." dedi.

Olimpiyatlara katılacakları 14 branşta Türkiye şampiyonalarını tamamladıklarını dile getiren Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu branşlarımızda 1 Mayıs'a kadar milli takım kampları devam edecek. Bu süreçten sonra Brezilya'daki olimpiyatlara katılacağız. Her gittiğimiz branşta altın madalya umudumuz var. İşitme engellilerin sesi çıkmıyor gibi görünüyor ama uluslararası alanda kayda değer başarıları elde ettik. 24 branşta faaliyet gösteriyoruz. 13 bin lisanlı sporcumuz ve 600'e yakın kulübümüz var. Brezilya'daki olimpiyatlara futbol, basketbol, hentbol, voleybol, karate, tekvando, judo, güreş, atletizm, badminton branşlarının da arasında olduğu 14 branşta katılacağız."

İşitme engellileri hayata kazandırmak için federasyon olarak büyük çaba harcadıklarını da dile getiren Yazıcı, "Daha öncesinde evden dahi çıkmayan işitme engelli sporcumuz, Avrupa Şampiyonası'nda derece elde ettiği zaman devlet sporcusu oluyor. O birey artık hayatını kurtarıyor, etrafındaki insanlara da faydası oluyor. Bir ufuk açılıyor. Bu gencimiz mahallesine döndüğünde rol model oluyor. Burası çok özel bir camia. Türkiye genelinde bu çocuklarımızı hayata tutunduruyoruz." şeklinde konuştu.

TİESF Asbaşkanı Mahir Yazıcı, Deaflympics öncesi iddialı konuştu
TİESF Asbaşkanı Mahir Yazıcı, Deaflympics öncesi iddialı konuştu
TİESF Asbaşkanı Mahir Yazıcı, Deaflympics öncesi iddialı konuştu

YORUMLAR
500
SPOR Kadın güreşçiler Avrupa Şampiyonası öncesi iddialı SPOR Kadın güreşçiler Avrupa Şampiyonası öncesi iddialı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, 'Geçmişten Geleceğe Güçlü Rize' programında konuştu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, 'Geçmişten Geleceğe Güçlü Rize' programında konuştu

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİESF Asbaşkanı Mahir Yazıcı, Deaflympics öncesi iddialı konuştu - Son Dakika


Son Dakika
10:59 Rus Milletvekili Mihail Delyagin'den Azerbaycan'a açık tehdit: Askeri müdahale yapmaktan çekinmeyiz
10:59 Koyunlara saldıran kurt, kangal köpeğinin elinden kurtulamadı!
10:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan her akşam manda yoğurdu yediğini söyledi, belediyenin telefonları kilitlendi!
10:48 Prof. Dr. Arif Verimli'den Müge Anlı'ya ağır sözler: Artık bir kıymeti yok, beni sevseydi bunları yapmazdı
10:45 Zelenski, 3 konuda tavizsiz! İstanbul'a gelen heyete talimat verdi: Bu konularda ödün vermeyin!
10:45 Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: LGS başvuruları otomatik olarak gerçekleşecek
10:45 Acun'un takımı Hull City transfer ataklarına başladı! Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin yıldızlarına teklif götürüldü
10:42 Rusya nükleer silah ihtimaline açıklık getirdi! Kremlin Sözcüsü Peskov: Ülkemizin varlığının tehdit edilmesi durumunda nükleer silah kullanacağız
10:42 Adnan Oktar cezaevinden de örgütünü yönetmeye devam ediyor: Tüm örgüt üyelerine talimat vermiş!
10:25 Sağlık Bakanlığı'na 10 bin personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 11:12:55. #1.11#
SON DAKİKA: TİESF Asbaşkanı Mahir Yazıcı, Deaflympics öncesi iddialı konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement