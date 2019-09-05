Son Dakika Haberleri: TİESF ile TFF arasında istişare toplantısı
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TİESF ile TFF arasında istişare toplantısı

4 saat önce

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Kurulu Başkanlığı arasında, TFF Ankara Bölge Müdürlüğü'nde sağırlar futboluna yönelik istişare toplantısı yapıldı.

TİESF ile TFF arasında istişare toplantısı, System.String[]

Türkiye İşitme Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu (TİESF) ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Kurulu Başkanlığı arasında, TFF Ankara Bölge Müdürlüğü'nde sağırlar futboluna yönelik istişare toplantısı yapıldı.

TİESF'den yapılan açıklamaya göre toplantıya TİESF Başkanı Yakup Ümit Kıhtır, genel sekreter Tolga Vural, Milli Takımlar Teknik Direktörü Ramazan Karacıf'ın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy katıldı.

Toplantıda, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 yılı faaliyet programı, 21 Yaş Altı Takımı ve Kadın Futbol Milli Takımı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Almanya'da 2020 yılında düzenlenecek 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası ve olimpiyat eleme müsabakalarının kamp programları, 2023 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nın tarihi, yeri ve hazırlıkları da toplantıda konuşuldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:30 Kaynak: AA
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