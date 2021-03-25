Tiflis Grand Slam heyecanı yarın başlıyor

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 26-28 Mart tarihleri arasında yapılacak Tiflis Grand Slam'de, Türkiye; 5 kadın ve 3 erkekten oluşan 8 judoka ile kürsü mücadelesi yapacak.
Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları yolunda yüksek puan ve kota hakkı kazandıran müsabakalar arasında yer alan Tiflis Grand Slam, yarın Gürcistan'da başlayacak. Üç gün sürecek müsabakalara 80 ülkeden 212 kadın, 253 erkek olmak üzere toplam 465 judocu katılacak. Türkiye; 5'i kadın ve 3'ü erkek olmak üzere 8 judoka ile kürsüde yer almak için tatamiye çıkacak. Ay-yıldızlı judogilerle madalya mücadelesi yapacak judocular ve müsabaka günleri şöyle:
26 Mart Cuma
Kadınlar: 48 kilo Gül Kader Şentürk, Ebru Şahin, 52 kilo İrem Korkmaz
Erkekler: 60 kilo Emirhan Karahan
27 Mart Cumartesi
Kadınlar: 63 kilo Habibe Afyonlu, Şeyma Özerler
28 Mart Pazar
Erkekler: 100 kilo Mert Şişmanlar, +100 kilo Cemal Erdoğan - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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