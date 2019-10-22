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Tiflis İpekyolu Forumu başladı

35 dakika önce

Tiflis İpekyolu Forumu, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te başladı.

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Tiflis İpekyolu Forumu, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te başladı.

Tiflis'teki Opera ve Bale Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen forumun açılışına Gakharia ve Turhan'ın yanı sıra Özbekistan ile Ermenistan'ın başbakan yardımcıları, bakanlar, iş adamları ve diplomatlar da katıldı. Forumda, 60 ülkeden 2 binden fazla katılımcı yer aldı.

Forumun açılışında konuşan Gürcistan Başbakanı Gakharia, Tiflis İpekyolu Forumu'nun düzenlenmesi ve çeşitli ülkelerden üst düzey katılımcıları burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Gakharia, Gürcistan'nın tarihi İpekyolu'nun geliştirilmesinde hep önemli rol üstlendiğini belirterek, Gürcistan'ın, Çin tarafından ilan edilen "Tek Kuşak Tek Yol" girişimini desteklediğini, yeni İpekyolu'nun orta koridorunun geliştirilmesine katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Ülkesinin, Asya ile Avrupa arasında ulaştırma açısından bir köprü görevinde bulunduğunu ifade eden Gakharia, burada Türkiye ve Azerbaycan ile iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilen Bakü-Tiflis- Kars demir yolunun son derece önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Yatırımcıların, Gürcistan'ı sadece 3,7 milyon insanın yaşadığı bir pazar olarak değil, buradan 2,3 milyarlık müşteriye çeşitli ürünleri ulaştıracak bir ülke olarak görmesi gerektiğini belirten Gakharia, Gürcistan'ın Türkiye, Ukrayna, Çin, Bağımsız Devletler Topluluğu ve AB ile olan ticaret anlaşmalarının yatırımcıya büyük fırsatlar sağladığını kaydetti.

Tiflis İpekyolu Forumu'nun, Asya ve Avrupa arasındaki ticaret ilişkilerini derinleştirmek açısından önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Gakharia, Gürcistan'ın, çeşitli alanlarda önemli altyapı projelerini uygulamaya devam ettiğini ve bölgesel bir ekonomik merkez haline geldiğini söyledi.

TAP, TRACECA ve TANAP gibi uluslararası enerji projelerinin hayata geçirilmesinin tüm bölge için son derece önemli olduğuna işaret eden Gakharia, Gürcistan'ın bu projeleri desteklediğini ifade etti.

Bu arada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, forum kapsamında çeşitli ülkelerin temsilcileri ile ikili görüşmeler yapacak. Turhan, forum kapsamında düzenlenecek panelde de konuşacak.

Mehmet Cahit Turhan, Gürcistan, İpekyolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:58 Kaynak: AA
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