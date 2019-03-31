Son Dakika Haberleri: Tiflis Judo Grand Prix: 9 Ülke Turnuvadan Altın Madalya ile Ayrıldı

Tiflis Judo Grand Prix: 9 Ülke Turnuvadan Altın Madalya ile Ayrıldı

2 saat önce

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleşen Judo Grand Prix turnuvası sona erdi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleşen Judo Grand Prix turnuvası sona erdi. Turnuva boyunca dokuz ülke altın madalya kazandı. …

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:26 Kaynak: Youtube

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