Tiflis Judo Grand Prix: 9 Ülke Turnuvadan Altın Madalya ile Ayrıldı
2 saat önce
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleşen Judo Grand Prix turnuvası sona erdi.
Gürcistan
'ın başkenti Tiflis'te gerçekleşen Judo Grand Prix turnuvası sona erdi. Turnuva boyunca dokuz ülke altın madalya kazandı. …
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:26 Kaynak: Youtube
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