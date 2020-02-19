Yunus Emre Enstitüsü tarafından Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te "Anadolu Ezgileriyle/Ney in Ethno Jazz" konseri düzenlendi.

Tiflis Devlet Konservatuvarındaki konserde, neyzen Burcu Karadağ, modern müzikle harmanladığı Türk ve Anadolu ezgilerini seslendirdi.

Yoğun ilgi gören konserde Alafsar Rahimov'un balaban, Etibar Asadli'nin piyano ve Pierre Thomas Fredom'un gitarla eşlik ettiği Burcu Karadağ, dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, konserin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikten dolayı çok gururlu ve mutlu olduğunu söyledi.

Konseri düzenleyen Yunus Emre Enstitüsü yetkililerine teşekkür eden Yazgan, "Sadece biz değil, Gürcü dostlarımız da Anadolu ve Azerbaycan'dan Türk ezgilerini dinlediler. Ney gibi derin bir enstrümanı cazla birleştirmek çok güzel bir duygu. Gerçekten güzel bir etkinlikti, gurur verici oldu." dedi.

"Kültürümüzü tanıtmak anlamında çok önemli"

Yazgan, yurt dışındaki Türkler için bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Etkinlik, buradaki dostlarımıza kültürümüzü tanıtmak anlamında çok önemli. Siyasi, ekonomik ve güvenlik ilişkilerinin ötesinde halkların kendi arasında ortak dil ve duyguyu yakalamasına imkan veren bu iletişim ve etkileşimdir. Kültürel etkileşim olmadan diğer ilişki biçimleri ya da formatları uluslararası ilişkilerde aslında biraz zeminsiz kalabiliyor. Bin yılı aşkındır birlikte yaşıyoruz. Daha iyi tanıyabiliriz. Bu da böyle buluşmalarla oluyor. Gerçekten kubbede kalan hoş bir seda."

Sanatçı Karadağ ise daha çok Anadolu, Azeri ve Balkan türkülerini seslendirdikleri konsere halkın büyük ilgi gösterdiğini anlattı.

Gürcistan'da ney enstrümanının yeteri kadar bilinmediğini vurgulayan Karadağ, "Buralarda sesini duymak isteyen çok ama üflemek isteyen neyzen yok. Organizasyon sayesinde kültürümüzü ve müziğimizi buraya taşımaktan çok mutluyum. Halkın coşkusunu görmek bizleri çok mutlu etti. Buraya ait 'Cilveloy' parçasını da seslendirdik. Ortak paydada buluştuğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Konseri, yabancı misyon temsilcileri, Yunus Emre Enstitüsü ve TİKA yetkilileri ile çok sayıda sanatsever dinledi.