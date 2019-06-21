Son Dakika Haberleri: Tiflis'te parlamentoyu kuşatan protestoculara müdahale
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Tiflis'te parlamentoyu kuşatan protestoculara müdahale

37 dakika önce

Gürcistan'da, Rus heyetin ziyaretini protesto etmek amacıyla Tiflis'teki parlamentoyu kuşatarak içeri girmeye çalışan protestocular emniyet güçleri tarafından biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su kullanılarak dağıtıldı.

Tiflis'te parlamentoyu kuşatan protestoculara müdahale, System.String[]
Gürcistan'da, Rus heyetin ziyaretini protesto etmek amacıyla Tiflis'teki parlamentoyu kuşatarak içeri girmeye çalışan protestocular emniyet güçleri tarafından biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su kullanılarak dağıtıldı.
Tiflis'te açılışı dün yapılan 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'nin ikinci gün oturumuna, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Sergei Gavrilov'un başkanlık yapmasına tepki gösteren ve Parlamento Başkanı İrakli Kobkahidze'nin istifa etmesini talep eden bir grup, gösteri düzenledi
Parlamento binasını kuşatan protestoculara polis müdahale etti.
Emniyet güçleri, protestocuları dağıtmak için biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su kullandı.
Yerel basından yer alan haberlere göre polisin müdahalesi sırasında bazı göstericiler yaralandı, bazıları da gözaltına alındı.
Emniyet güçlerince dağıtılan protestocular, bir süre sonra yeniden toplanmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:27 Kaynak: AA
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