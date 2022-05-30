Tiflis'te Türk-Gürcü diplomatik ilişkilerin 30. yılına adanan sergi açıldı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Türk-Gürcü diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin 30. yılı nedeniyle Türk sanatçı Gülay Yıldırım'ın "Boşluk" konulu sergisi açıldı.

Sergi, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği, Gürcü ve Türk İş Adamları Derneği (GÜRTİAD) iş birliğinde Tiflis Apolon Kutateladze Devlet Sanat Akademisi'nde açıldı.

Türk sanatçı Gülay Yıldırım'ın "Boşluk" konulu sergisine, Türk ve Gürcü iş adamları, sanatseverler, Gürcistan'daki Türk kurumların yetkilileri ile diğer davetliler katıldı.

Serginin açılış töreninde konuşan Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, mayıs ayının son haftasında Türk-Gürü diplomatik ilişkilerin yeniden tesisin 30. yılını kutladıklarını söyledi.

Yazgan, geçen yıl vefat eden GÜRTİAD'in Kurucu Onursal Başkanı Kenan Osman Yıldırım'ın iki ülke arasında ilişkilerin kurulmasına önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Sergiyi düzenleyen sanatçı Gülay Yıldırım'ın, Kenan Osman Yıldırım'ın kızı olduğunu belirten Yazgan, söz konusu serginin aynı zamanda Yıldırım'ın hatırası için de düzenlendiğini kaydetti.

Sanatçı Yıldırım ise sergideki tabloları, bir yıl önce vefat eden babası Kenan Yıldırım'ın hatırası için hazırladığını, babasını kaybetmesinden dolayı hissettiği boşluğu tablolara aktardığını ve sergiye de bu yüzden "Boşluk" adını verdiğini aktardı.