Tiflis'te Türk-Gürcü diplomatik ilişkilerin 30. yılına adanan sergi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tiflis'te Türk-Gürcü diplomatik ilişkilerin 30. yılına adanan sergi açıldı

30.05.2022 20:29
Tiflis'te Türk-Gürcü diplomatik ilişkilerin 30. yılına adanan sergi açıldı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Türk-Gürcü diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin 30. yılı nedeniyle Türk sanatçı Gülay Yıldırım'ın "Boşluk" konulu sergisi açıldı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Türk-Gürcü diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin 30. yılı nedeniyle Türk sanatçı Gülay Yıldırım'ın "Boşluk" konulu sergisi açıldı.

Sergi, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği, Gürcü ve Türk İş Adamları Derneği (GÜRTİAD) iş birliğinde Tiflis Apolon Kutateladze Devlet Sanat Akademisi'nde açıldı.

Türk sanatçı Gülay Yıldırım'ın "Boşluk" konulu sergisine, Türk ve Gürcü iş adamları, sanatseverler, Gürcistan'daki Türk kurumların yetkilileri ile diğer davetliler katıldı.

Serginin açılış töreninde konuşan Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, mayıs ayının son haftasında Türk-Gürü diplomatik ilişkilerin yeniden tesisin 30. yılını kutladıklarını söyledi.

Yazgan, geçen yıl vefat eden GÜRTİAD'in Kurucu Onursal Başkanı Kenan Osman Yıldırım'ın iki ülke arasında ilişkilerin kurulmasına önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Sergiyi düzenleyen sanatçı Gülay Yıldırım'ın, Kenan Osman Yıldırım'ın kızı olduğunu belirten Yazgan, söz konusu serginin aynı zamanda Yıldırım'ın hatırası için de düzenlendiğini kaydetti.

Sanatçı Yıldırım ise sergideki tabloları, bir yıl önce vefat eden babası Kenan Yıldırım'ın hatırası için hazırladığını, babasını kaybetmesinden dolayı hissettiği boşluğu tablolara aktardığını ve sergiye de bu yüzden "Boşluk" adını verdiğini aktardı.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Gürcistan, Türkiye, Gülay, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tiflis'te Türk-Gürcü diplomatik ilişkilerin 30. yılına adanan sergi açıldı - Son Dakika


Son Dakika
20:37 Rusya, ruble ile ödeme yapmayı kabul etmeyen Hollanda'ya gaz akışını kesiyor!
19:51 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK Başkanı ve üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davayla ilgili rapor hazırlattı: YSK'ya gönderme yoktur
19:46 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj: Müzakere kapısı açık şartlar belli
19:45 Premier Lig devi Chelsea resmen satıldı! Kulüp için 4 milyar sterlinden fazla para ödediler
19:19 Adına havale gelmediği için sinirlenen adam ekmek bıçağıyla banka müdürünün odasını bastı!
18:55 Galatasaray'dan transfer çalımı! Gol kralı Umut Bozok ile anlaşma sağlandı
18:18 Üzerinde sadece sütyen varken canlı yayın yapan Kim Kardashian'ın göğüs uçları açıldı!
18:15 Malezya'da timsah dehşeti! Nehirden geçmek isteyen adamı ikiye böldü
18:13 Akhisarspor 3. Lig'e kadar düştü, kulübe kayyum atandı!
18:11 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 20:46:44. #1.12#
SON DAKİKA: Tiflis'te Türk-Gürcü diplomatik ilişkilerin 30. yılına adanan sergi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement