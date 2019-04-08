Tiflis'te Türk ve Gürcü Geleneksel "Bez Bebekleri" Sergisi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Türk ve Gürcü kültüründe önemli bir yere sahip olan geleneksel bez bebekler sergilendi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Türk ve Gürcü kültüründe önemli bir yere sahip olan geleneksel bez bebekler sergilendi.



Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) kültür merkezinde, Türk ve Gürcü geleneksel bez bebekleri sergilenirken aynı zamanda Türk ve Gürcü uzmanlardan oluşan ekip, bez bebeklerin yapımıyla ilgili bilgiler verdi.



Programa, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, YEE Tiflis Koordinatörü Ali Oğuzhan Yüksel, büyükelçilik yetkilileri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, Damal Kaymakamı Yasin Yunak, Ardahan Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülsün Akdemir ile diğer davetliler katıldı.



Büyükelçiliğin desteğiyle YEE tarafından gerçekleştirilen programın açılışında bir konuşma yapan Büyükelçi Yazgan, bez bebeklerin yapımının bir kadının emeğinin değerlendirilmesi anlamına geldiğini belirterek, "Bu kadın emeğinin bir ürünüdür." dedi.



"Kadınlar, aslında hem Gürcü toplumunda hem Anadolu topraklarında Türk toplumunda, geleneği ve tarihi değerleri, motifleri ile beraber aktarıyorlar." diyen Yazgan, Türk ve Gürcü bez bebeklerin yapım tecrübelerinin karşılıklı olarak Tiflis'te paylaşılmasını önemli olduğunu vurguladı.



Programa katılan Gürcü sanatçıları Türkiye'ye davet ederek, orada da bez bebeklerin yapımı konusunda bilgi alışverişi yapma çağrısında bulunan Yazgan, bu işin ticaret açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Bu yapılan iş ile geliri nasıl artırabiliriz konularını da konuşalım." ifadesini kullandı.



Programda ayrıca birer konuşma yapan Yüksel, Yunak ve Akdemir de bugün düzenlenen etkinliğin Türkiye ile Gürcistan arasındaki mevcut güçlü ilişkilerin kültür alanında daha da güçlendirilmesine vesile olacağını kaydetti.



Konuşmaların ardından Ardahan'ın Damal ilçesinden Tiflis'e gelen bez bebek ustası Fidan Atmaca ile Gürcü uzmanlar bez bebeklerin yapımı konusunda atölye çalışması gerçekleştirdi.

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