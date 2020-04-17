Tiflis'te yollar bisiklet ve motor kullananlara kaldı - Son Dakika

Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Gürcistan, Moldova ve Belarus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iyileşenlerin sayısı bin 500'ü geçti.

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı 18 artarak bin 498'e, iyileşenlerin sayısı da 347'ye yükseldi.

Ülkenin Başhekimi Ayjan Yesmagambetova, vakalardan 76'sının çocuk, 423'ünün sağlık çalışanı olduğunu belirtti.

Bin 186 hastanın tedavisinin sürdüğünü ifade eden Yesmagambetova, "Hastaların yüzde 70'inde hastalık belirtileri bulunmuyor. 21 hastanın ise durumu ağır." dedi.

Yesmagambetova, vakalarla temas eden 31 bin 512 kişinin yüzde 98'inin izole edildiğini bildirdi.

Nur Sultan, Almatı ve Çimkent şehirleri hariç tüm bölgelerde toplu taşıma araçlarının, perakende satış yapan gıda pazarları, banka, posta ve döviz bürolarının faaliyeti durduruldu, özel araçların kullanımı yasaklandı.

Kazakistan hükümeti, yabancılar için vizesiz giriş rejimini 1 Kasım'a kadar askıya aldı.

Azerbaycan'da 57 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamada, 57 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayının bin 340'a ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, 68 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının da 528'e çıktığı kaydedildi.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, 797 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da vaka sayısı bin 390'a yükseldi

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 10 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı bin 390 oldu. Tedavi altında tutulan 24 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı ise 153'e ulaştı.

4 kişinin öldüğü Özbekistan'da, 80 bin kişi karantinada tutuluyor.

Gürcistan'da 2 kişi daha iyileşti

Gürcistan hükümetinin Kovid-19 ile ilgili internet sitesinden yapılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının 2 kişi artarak 79'a çıktığı belirtildi.

Özel araç kullanımının 21 Nisan'a kadar yasaklanmasıyla ülkedeki tüm yolların boş kaldığı gözlendi.

Başkent Tiflis'te normalde trafiğin yoğun olduğu yollar, bisiklet ve motor kullananlara kaldı.

Bugüne kadar 373 vakanın görüldüğü Gürcistan'da salgın nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Moldova

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, 110 kişide daha Kovid-19'un tespit edilmesiyle vaka sayısı 2 bin 264'e yükseldi.

Başbakan İon Kiku, Paskalya Bayramı'nda başkent Kişinev ve Beltsi kentinde toplu taşıma araçların 18-20 Mart'ta çalışmayacağını belirterek, halkı "evde kalmaya" çağırdı.

Ülkede, 276 kişi iyileşmiş, 55 kişi de hayatını kaybetmişti.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 75 kişide daha Kovid-19'un belirlenmesiyle vaka sayısının 4 bin 779'a yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, 139 kişinin daha iyileştiği, virüs nedeniyle ölü sayısının 2 artarak 42'ye ulaştığı kaydedildi.

Ülkede bugüne kadar toplam 86 bin 813 Kovid-19 testi yapıldı.