Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nda "Odak Ülke" Türkiye

Türkiye'nin "Odak Ülke" olarak katıldığı "24. Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı", Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Expo Georgia Fuar alanında kitapseverlerle buluştu.

Fuarın, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğinde organizasyonu yapılan Türkiye bölümünde edebiyat, çocuk ve eğitim yayıncılığı yapan, A7 Kitap, Akdemi Yayınları, Bulut Yayın, Büyük Doğu Yayınları, Damla Yayınevi, Mavi Ağaç, Tudem Eğitim ve Yüksek Başarı Yayınları yer aldı.

Yayınevlerinin profesyonel görüşmeler yapmaları için ikili görüşme alanlarının oluşturulduğu Türkiye standında, "Edebiyatta Göç" başlıklı illüstrasyon sergisi ziyarete açıldı.

Çocuk kitapları bölümünde Yunus Emre Enstitüsü tarafından ebru çalışması yapılırken, açılışta mini musiki konseri de verildi.

Gürcistan Yayıncılar Birliğince desteklenen "Odak Ülke Türkiye Kültürel Programı"nda, İskender Pala, Mario Levi, Tarık Tufan, Adnan Özer, Aslı Perker, Betül Sayın, Melike Günyüz, Metin Celal, Nermin Yıldırım, Ömer Erdem, Fırat Sunel ve Nebi Gümüş'ün de aralarında bulunduğu şair ve yazarlar, Gürcü edebiyatçılarla ortak söyleşilere katılacak.

"Türkiye, yıl içinde 400 milyondan fazla kitap üretiyor"

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Türkiye standında yaptığı açıklamada, gelecek nesillerin kitap, okur-yazarlık oranı, edebiyat ve kültürle güçleneceğine inandığını belirterek, "Böyle bir güzel bir katılıma sahip olmak, burada dost Gürcistan'da, Tiflis'in en güzel yerlerinden birinde, Gürcistan'ın bağımsızlık gününde, bizi gururdan kanatlandırdı. Çok teşekkür ederim." dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da fuara katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kitapsız, sözsüz, yazısız kültürü aktarmak mümkün değil. Sonuçta eğer kitap varsa söz vardır. Ne kadar kitap varsa, o kadar aktarım söz konusudur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yıl içinde 80 binden fazla başlıkta 400 milyon kitap üretir hale geldiğini, eğitim kitaplarıyla bu sayının 600 milyona ulaştığını vurgulayan Demircan, emeği geçen herkesi tebrik etti.

"İki ülkenin kültürel yakınlaşmasında bir milat olacak"

İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ise Frankfurt ve Londra kitap fuarlarının ardından, Tiflis Kitap Fuarı'nın Kültür Bakanlığı ile İTO iş birliğinde gerçekleşen üçüncü partner ülke etkinliği olduğunu söyledi.

Fuarın iki ülkenin kültürel yakınlaşmasında bir milat olacağına inandıklarını aktaran Kuralay, şunları kaydetti:

"Salgının etkilerini kaybetmeye başladığı bir dönemde, Tiflis'te kültürel iş birliğimize yeni bir boyut kazandırıyoruz. Aramızdaki bağları daha da güçlendiriyoruz. Daha da önemlisi, yeni bir döneme kitapla giriş yapmanın gayreti içindeyiz.

Türkiye, kitap üretimi ve yayıncılık sektörünün büyüklüğü bakımından Uluslararası Yayıncılar Birliği içinde ilk 10 ülke içinde yer alıyor. 20 yılda Türkiye'nin kat ettiği mesafeyi sadece şu rakamlar bile ortaya koyuyor. 2000 yılında ISBN numarası verilen kitap sayısı 9 bin iken, bu sayı 2021'de 10 kattan fazla artarak 87 binin üzerine çıktı."

İsrafil Kuralay, gelecekten ümitli olduklarının altını çizerek, "Çünkü istatistiklere göre Türkiye'de okuma oranı, son 14 yılda 2 kattan fazla arttı. Üstelik bu artış, en çok gençler arasında yaşandı. Kuşkusuz komşularımızla birlikte tüm bu gelişmelerin, çok daha ileriye taşınması mümkün olacaktır. Tiflis Kitap Fuarı bu açıdan önemli bir platform. Tiflis'te yükselecek her kitap, tüm dünyada barışın, kardeşliğin ve mutluluğun yaygınlaşmasına vesile olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın sonrası kitap yayıncılığında ciddi değişimler yaşandığını, kitap ve kültür alanında tüketim alışkanlıklarının değiştiğini vurgulayan Kuralay, okura ulaşmak için tüm yeniliklerin kullanılması gerektiğini, böylece yurt dışındaki okurlara daha kolay ulaşılabileceğini aktardı.

Kuralay, Türk kültürünün yayılmasında, farklı kültürlerle ortak bir sinerji oluşturmada, dijitalleşmenin önemli bir vasıta olacağını söyledi.

Gürcistan'ın dost ve kardeş ülke olduğuna dikkati çeken Kuralay, "Türkler ile Gürcüler, Kafkasya'da hep iç içe yaşadı. Günümüzde de güçlü siyasi ilişkilere sahip Gürcistan ve Türkiye'nin bu yakınlığında, ortak tarih ve kültürel geçmişin büyük payı var." dedi.

İsrafil Kuralay, salgın sonrası bölgesel güçlerle ülkelerin kendi kendine yetme hedefinin öne çıktığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Böylesi dönemleri en iyi resmeden yazarlardan biri de İtalyan Nikola Makyavel'dir. Der ki Makyavel, 'Her şeye yeni bir düzen getirmekten daha zor, daha tehlikeli ve başarısı daha belirsiz olan hiçbir şey yoktur.' İşte bu zorluğu kolay kılan, bu tehlikeyi güvene çeviren, bu belirsizliği öngörülebilir hale getiren tek şey kültürdür, kitaptır. Çünkü krizlerde yürürken yolumuzu bulmamızı sağlayacak ana yol tabelası, kitapların ta kendisidir." ifadelerine yer verdi.

Kuralay, Türkiye ve Gürcistan arasındaki köklü geçmişi gün ışığına çıkarmak için İTO'nun, Osmanlı arşivlerindeki belgelerden seçmeler içeren, Türkçe ve Gürcüce bir kitap yayınladığını kaydetti.

"Daha ilerleyecek çok yolumuz var"

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Başkanı Münir Üstün ise fuarda, Türkiye ile Gürcistan'daki yayıncıların ve uluslararası ölçekte yayıncılığın önünde yeni fırsat kapıları açıldığına şahitlik ettiklerini dile getirdi.

Ülkelerin birbirini daha iyi tanımasında ve kültürel alışverişin ilerlemesinde, çeviri kitapların rolünün çok büyük olduğunun altını çizen Üstün, "İyi çeviriler için öncelikle, yazar ve yayıncıların karşılıklı iletişimini artırmak zorundayız. Örneğin Gürcü dilinden Türkçeye kazandırılan kitap sayısı çok az. Tersi de öyle. Son yıllarda bu konuda epey mesafe kat ettik. Daha ilerleyecek çok yolumuz var." değerlendirmesini yaptı.

Üstün, önyargısız bir iletişim ve kitap yayıncılığı politikasının ihtiyaç duyulan barış ortamının temeli olacağını kaydederek, "Her açıdan çok yönlü yayıncılık, elimizde kitapla beraber yürüdüğümüz bir barış hikayesidir." diye konuştu.

Türkiye Gürcistan Parlamentoları Dostluk Grubu üyesi vekiller ile Gürcistan Yayıncılar Birliği Başkanı Gvantsa Jobava'nın da hazır bulunduğu etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı İskender Pala ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Taner Beyoğlu da kısa birer konuşma yaptı.

Fuarda, "Odak Ülke Türkiye" ve "Dünya Türk edebiyatını okuyor" yazılı broşürler dağıtıldı.