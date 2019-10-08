Son Dakika Haberleri: Tiflis "UNESCO 2021 Dünya Kitap Başkenti" oldu
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Tiflis "UNESCO 2021 Dünya Kitap Başkenti" oldu

1 saat önce

UNESCO, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'i "UNESCO 2021 Dünya Kitap Başkenti" ilan etti.

Tiflis

UNESCO, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'i "UNESCO 2021 Dünya Kitap Başkenti" ilan etti.

UNESCO'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'ın, Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA), Uluslararası Kütüphane Dernekleri Federasyonu (IFLA) ve UNESCO temsilcilerinden oluşan Danışma Kurulunun tavsiyesiyle Tiflis'in "UNESCO 2021 Dünya Kitap Başkenti" olduğunu ilan ettiği belirtildi.

Tiflis'teki etkinliklerin "Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü" olan 23 Nisan 2021'de başlayacağı ve yıl boyunca devam edeceği bilgisi paylaşılan açıklamada, Tiflis'in bu unvanı alan 21'inci kent olduğu kaydedildi.

UNESCO tarafından 2001'den bu yana verilen bu unvana şu ana kadar Madrid (2001), İskenderiye (2002), Yeni Delhi (2003), Anvers (2004), Montreal (2005), Turin (2006), Bogota (2007), Amsterdam (2008), Beyrut (2009), Ljubljana (2010), Buenos Aires (2011), Erivan (2012), Bangkok (2013), Port Harcourt (2014), Incheon (2015), Wroclaw (2016), Conakry (2017), Atina (2018), Sharjah (2019) ve Kuala Lumpur (2020) kentleri sahip oldu.

Gürcistan, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:34 Kaynak: AA
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