Tigem 16 safkan arap tayını toplam 3.5 milyon liraya sattı

TİGEM 16 safkan Arap tayını toplam 3.5 milyon liraya sattı

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Efecan Kalafatoğlu - Robert Badendieck/ İstanbul, 8 Ekim (DHA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) satışa çıkardığı 16 safkan Arap tayı, toplam yaklaşık 3.5 milyon liraya satıldı. TİGEM'in İstanbul Veliefendi Hipodrumu'nda düzenlediği açık artırmada, en yüksek ücret 560 bin lira ile Bosna Hersek adlı safkan Arap tayına ödendi.

Düzenlenen ihalenin ardından DHA'nın sorularını yanıtlayan TİGEM Yönetim Kurulu Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, "Bugün Sultansuyu Tarım işletmemizin 16 tane safkan elit koşu tayının satışını gerçekleştirdik; 16 tayımızı yaklaşık 3 milyon 445 bin liraya sattık. Bizim için rakamlar oldukça sevindirici. Atçılık camiasının ciddi ilgisi ile karşılaştık. Atlarımızı alan katılımcılara hayırlı olsun diyorum. Çok güzel bir satış oldu. Bundan sonra 22 Ekim'de Anadolu Tarım İşletmemizin 16 tane safkan Arap koşu tayı satışı gerçekleşecek. Oraya da yoğun bir ilgi bekliyoruz. Atçılık camiası için, TİGEM için ve Tarım bakanlığımız için çok güzel gelişmeler oldu. Daha fazlasını da bekliyoruz."

Ali Osman Kıyak, açık artımanın başında yaptığı konuşmada, "TİGEM'in değerli üyeleri ve misafirler hepiniz hoş geldiniz. Sultansuyu işletmemizin yetiştirdiği 16 tane Safkan Arap atlarının satışı için buradayız" dedi ve şunları söyledi:

"Bundan önce yaptığımız birkaç ihalede, ihale kanunuyla ilgili maddeleri hatırlatmamızda bazı arkadaşlarımızın alınganlık gösterdiğini duyduk.

"Türkiye Cumhuriyeti devleti, Anayasa'nın ikinci maddesinde belirtildiği gibi bir hukuk devletidir. Hukuk herkesi bağlar. Kanunlar herkesi bağlar. Sizi de bizi de bağlar. Dolayısıyla ihalenin şartlarıyla ilgili yapmış olduğumuz hatırlatmalardan hiç kimsenin bir alınganlık göstermemesi icap eder. Dolayısıyla burada ihalenin usul ve şartlarını her zaman olduğu gibi hem sizlere hem de kendimize hatırlatmak durumundayız. Bu satışlar size de, bize de, TİGEM'e ve de ülkemize de hayırlı olur ve güzel kazançlar sağlar. Özellikle belirtmek istiyorum ki ihaleyle ilgili, Türk Ceza Kanunu'nun 235. maddesi; hileli davranışlarla ihaleye katılma yeterliliğine ve koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmayı engellemek, tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatına veya şartnamelere göre gizli tutulması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlamak, emir veya tehdit kullanmak ya da hukuka aykırı diğer davranışlarla ihaleye katılma, ihaleye katılma yeterliliğine veya koşullarına sahip olan kişileri engellemek, ihaleye katılan kişilerin özellikle fiyatı etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşma yapmaları kesinle yasaktır ve suçtur.

"Türk Ceza Kanunu'nun 235'e 1.?inci maddesine göre kamu, kurum veya kuruluşlar adına yapılan, mal veya hizmet, alım veya satımlarla ya da kiralamalara ilişkin ihaleleriyle ihaleye fesat karıştıran kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ile cezalandırılır. Kanun herkesi ilgilendirir.

"Buranın ortamına, buranın güzelliğine hiç kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. Biz buradayız, ihale komisyonumuz burada, basın burada, gayet açık bir şekilde ihalemizi gerçekleştireceğiz.

"Devlet herkese eşit mesafededir. Buradaki satışlarımızın sizlere arap atçılığına hayırlı olmasını diliyorum. Siz kazanın, TİGEM kazansın, ülkemiz kazansın, hayırlara vesile olsun."