TİGEM 18 safkan Arap koşu tayı satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 18 erkek safkan Arap koşu tayının açık artırma usulüyle teker teker satışını gerçekleştirecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 18 erkek safkan Arap koşu tayının açık artırma usulüyle teker teker satışını gerçekleştirecek. TİGEM'e bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ihale 26 Ekim saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İşletmenin yetiştirdiği 18 erkek safkan Arap koşu tayının açık artırma usulüyle teker teker satışını kapsayan ihalede geçici teminat her bir tay için 20 bin lira olacak.

Son Dakika

Merakla beklenen Sadakatsiz'in yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı'na da Bilim Kurulu geliyor! Okullar için verilecek tüm kararlar oradan çıkacak

"Yapılamaz" denileni başardı! Selçuk Bayraktar, tarihi hamlelerin hikayesini anlattı

PSG, Club Brugge duvarına çarptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü "Benim çalışmam lazım" diyerek ambulanstan inmek istedi

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in derin yırtmaçlı pozu dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı

Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor

Dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu