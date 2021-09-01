TİGEM 2 bin 200 ton limonu ihale ile satışa sunacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Dalaman Tarım İşletmesince, interdonato limon satışı gerçekleştirilecek. TİGEM, Muğla'da 2 bin 200 ton limonu ihale ile satışa çıkardı.

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde 2021 yılı üretimi tahmini 2 bin 200 ton interdonato limon partiler halinde dalında tofur olarak açık artırma yoluyla satışa sunulacak. İlk ihale, 7 Eylül 2021 Salı saat 14.00'de işletmenin ihale salonunda yapılacak. İhaleye iştirak olmadığı veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale 14 Eylül 2020 Salı aynı yer ve saatte tekrarlanacak. 19 parsel olarak satışı yapılacak interdonato cinsi limon için 3 lira 75 kuruş muhammen bedel belirlendi. İhale ile ilgili şartname, Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünde, genel müdürlüğün web sayfasında, İzmir, Muğla, Antalya, Mersin ticaret borsaları ile Ege, Akdeniz, Batı Akdeniz, Uludağ, Doğu Karadeniz, İstanbul ihracatçılar birliklerinde görülebilecek.

Bölgedeki limon üreticisinin yakından takip ettiği ihaledeki fiyatlar piyasada limonun ortalama kaç liradan satılacağına ışık tutuyor. - MUĞLA