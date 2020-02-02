TİGEM 2019'da 237 yarış tayı sattı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TİGEM 2019'da 237 yarış tayı sattı - Son Dakika Ekonomi

TİGEM 2019'da 237 yarış tayı sattı

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) 2019'da toplam 237 tay satışından 22 milyon 981 bin lira satış geliriyle son 10 yılın en yüksek ortalamasını ve satış hasılatını elde ettiğini bildirdi.

TİGEM 2019'da 237 yarış tayı sattı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) 2019'da toplam 237 tay satışından 22 milyon 981 bin lira satış geliriyle son 10 yılın en yüksek ortalamasını ve satış hasılatını elde ettiğini bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında TİGEM'in esas faaliyet alanının üstün vasıflı damızlık hayvan yetiştiriciliği ve sertifikalı tohumluk üretimi olduğuna işaret etti.

TİGEM'in her yıl ortalama 250 baş üstün performanslı yarış tayını atçılık sektörüne kazandırdığının altını çizen Pakdemirli, TİGEM'in yetiştirdiği atların bu zamana kadar, yarış otoritesi tarafından dağıtılan toplam prim ve ikramiyelerin yüzde 33'ünü kazandığını vurguladı. Pakdemirli, "TİGEM 2019'da toplam 237 tay satışından 22 milyon 981 bin lira satış geliri ile son 10 yılın en yüksek ortalamasını ve satış hasılatını elde etti." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Arap atının geniş kitlelere etkin bir şekilde tanıtılması, at ve biniciliğiyle ilgili toplumsal bilincin geliştirilmesi amacıyla kurulan Arap Atı Tanıtım ve Hipoterapi Merkezlerinde eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini de aktardı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Bekir Pakdemirli, prim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:06 Kaynak: AA
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