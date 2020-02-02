TİGEM 2019'da 237 yarış tayı sattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TİGEM 2019'da 237 yarış tayı sattı - Son Dakika

TİGEM 2019'da 237 yarış tayı sattı

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlığa bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) 2019 yılında 237 yarış tayı satışı yaptığını ve bu satışlardan son 10 yıldaki en fazla gelirin sağlandığını söyledi.

TİGEM 2019'da 237 yarış tayı sattı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlığa bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) 2019 yılında 237 yarış tayı satışı yaptığını ve bu satışlardan son 10 yıldaki en fazla gelirin sağlandığını söyledi.


TİGEM'in esas faaliyet alanının üstün vasıflı damızlık hayvan yetiştiriciliği ve sertifikalı tohumluk üretimi olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, safkan Arap atı yetiştiriciliğinin çok eski ve köklü bir tecrübenin ürünü olduğunu ve Osmanlı geleneklerine dayandığını belirtti. Atçılık faaliyetlerinin Osmanlı'nın kuruluşundan beri devam ettiğini ifade eden Pakdemirli, "1300'lü yıllarda kurulan Karacabey Harası, 1815 yılında kurulan Çifteler Harası ve 1889 yılında kurulan Sultansuyu Harası olmak üzere üç işletmemizde toplam bin 126 baş hayvan varlığı ile bu faaliyetler günümüzde de devam ediyor" diye konuştu.


Yılda ortalama 250 yarış tayı sektöre kazandırılıyor


TİGEM'in her yıl ortalama 250 baş üstün performanslı yarış tayını atçılık sektörüne kazandırdığının altını çizen Bakan Pakdemirli. "TİGEM'in yetiştirdiği atlar bu zamana kadar yarış otoritesi tarafından dağıtılan toplam prim ve ikramiyelerin yüzde 33'ünü kazandı" dedi.


TİGEM'in 2019 yılında toplam 237 tay satışından elde edilen 22 milyon 981 bin lira gelirle son 10 yılın en yüksek ortalamasını ve satış hasılatını elde ettiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, Arap atının geniş kitlelere etkin bir şekilde tanıtılması, at ve binicilikle ilgili toplumsal bilincin geliştirilmesi amacıyla kurulan Arap Atı Tanıtım ve Hipoterapi Merkezlerinde eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini de sözlerine ekledi. - ANKARA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:12 Kaynak: İHA
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