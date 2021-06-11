Tigem, Çocuk Parkına Kavuştu - Son Dakika

TİGEM, ÇOCUK PARKINA KAVUŞTU

Yalova Belediyesi tarafından yaz aylarında halkın sosyal anlamda en fazla kullandığı yerlerden biri olan TİGEM'de yıllardır eksik olan çocuk parkı inşa edildi. Yapılan çocuk parkı ile TİGEM yıllar sonra ilk parkına kavuşmuş oldu. 161 metrekare alanda, kauçuk zemin üzerine konulan kaydırak, salıncak ve tahterevalli ile birlikte çocuklar artık keyifle oyunlarını oynayabilecekler. Parkımız Hayırlı Olsun

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk; "Halkımızın yaz aylarından en fazla kullandığı yerlerden biri olan TİGEM'de yapmış olduğumuz incelemeler sonrasında park eksikliğini gözlemledik. Mahallelerimizde tespit ettiğimiz ve halkımızın talep ettiği noktalarda çocuklarımızın keyifli vakitler geçirmesi için çocuk parkları inşa etmeye devam ediyoruz. Aileleri ile birlikte zaman geçirmek için TİGEM'e gelen çocuklarımızın eğlenmesi adına buradaki eksikliği bu park ile gidermiş olduk. Şehir genelinde olduğu gibi bu süreçte önemini daha iyi anladığımız hijyenin sağlanması için zemini kum değil, çocuklarımıza zarar vermeyecek kauçuktan yaptık. Ailelerden ve gençlerden tek istediğim yaptığımız güzel işleri korumaları. Şimdiden çocuklarımıza keyifli oyunlar diliyorum, onlara ve TİGEM'e hayırlı olsun" dedi.