TİGEM'de safkan Arap koşu tayı satışı yapıldı

BURSA'da Karacabey Harası'nda 2022 yılının üçüncü koşu tayı satışı gerçekleştirildi. 56 tayın satışından 9 milyon 939 bin lira gelir elde edildi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde, Anadolu Tarım İşletmesi yetiştirmesi safkan Arap koşu taylarının satışı gerçekleştirildi. Açık artırma usulü gerçekleştirilen satışta, 56 tay satıldı. Toplam 9 milyon 939 bin lira gelir elde edildi. Satışın en yüksek fiyatla alıcı bulan tayı 750 bin lira ile 'Küçüktepe' oldu. 'Küçüktepe'yi, 'Çelikbilekli' 560 bin lira, 'Ayperisi' isimli tay ise 520 bin lira ile takip etti.

TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak , "Genel Müdürlüğümüz için güzel bir satıştı. Devletimizin kasasına 9 milyon 939 bin TL yazdırmış olduk bugün. Genel olarak beklentilerimizi karşıladı, bereketli bir gündü, buradan ilgililerine hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

TİGEM'in 2022 yılında düzenleyeceği bir sonraki koşu tayı satışı 9 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek. Karacabey, Anadolu ve Sultansuyu Tarım İşletmesi yetiştirmesi taylar, düzenlenecek açık artırmayla sahiplerini bulacak.