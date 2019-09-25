Tigem'de yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı
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MUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde (TİGEM) yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:57 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Dalaman
ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
'nde (TİGEM) yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Saman balyalarının bulunduğu bölümde başlayan yangının besi çiftliği bölümüne sıçramaması için itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Dalaman TİGEM'in Sığırcılık Bölümünün bulunduğu alana bu sabah saat 06.45'te yıldırım düştü. Alandaki saman balyaları düşen yıldırım nedeniyle tutuştu. Alevler kısa sürede büyüdü. Çalışanların ilk müdahaleyi yaptığı yangına itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler su sıkarak alevlere müdahalede bulundu. Yangının sığırların olduğu besi çiftliği bölümüne sıçramaması için itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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