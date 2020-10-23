TİGEM'den Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi hakkındaki iddialara yalanlama Açıklaması - Son Dakika

TİGEM'den Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi hakkındaki iddialara yalanlama Açıklaması

23.10.2020 14:29
TİGEM'den Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi hakkındaki iddialara yalanlama Açıklaması, System.String[]

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), birinci derece deprem kuşağında yer alan Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesinde muhtemel yıkıcı bir depremde olası can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi amacıyla teknik rapora uygun olarak çürük binaların yıkılmasının, yerlerine ivedilikle...

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), birinci derece deprem kuşağında yer alan Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesinde muhtemel yıkıcı bir depremde olası can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi amacıyla teknik rapora uygun olarak çürük binaların yıkılmasının, yerlerine ivedilikle yenilerinin yapılmasının planlandığını bildirdi.

TİGEM'den yapılan açıklamaya göre, Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesinde tarihi nitelikte binaların yıkılacağı, buranın özelleştirileceğine ilişkin bazı basın yayın kurumlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İşletmenin Osmanlı Padişahı Abdülaziz döneminde 1865 yılında Sultansuyu Çiftlikat-ı Hümayunu adı ile ordunun at ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulduğu, Cumhuriyet döneminde at yetiştiriciliğinin yanında damızlık sığır ve koyun yetiştiriciliği faaliyetleri ile bölge hayvancılığının gelişmesine önemli katkılar sunduğu aktarılan açıklamada, TİGEM'in safkan Arap atı yetiştiricilik faaliyetlerini 11 aygır, 110 baş ana kadro ile Malatya'da sürdürdüğü belirtildi.

İşletmenin, her yıl elde edilen ortalama 100 baş tay ile Arap atı yetiştiriliciliğinin önemli bir merkezi olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye'de sadece 5 adet bulunan boğa sperması üretim merkezinin en büyüğünün de burada yer aldığına işaret edildi.

Son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlarla mevcut tarımsal tesislerin modernize edildiği, güncel projeler kapsamında Sultansuyu Tarım İşletmesinde ilave at tavlaları, at sperması üretim tesisi, boğa sperması üretim tesisi yatırımlarının hızla devam ettiği ifade edilen açıklamada, işletmenin bölge ve ülkeye sunduğu hizmetlerin etkinleştirilerek sürdürülmesi konusunda çalışmaların yapıldığı vurgulandı.

"Binaların tarihi özelliği yok"

Son günlerde Sultansuyu Tarım İşletmesindeki mevcut binaların yıkımına yönelik basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

" Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan, etkisi Malatya'da da görülen, önemli bir can kaybı ve yıkıma neden olan deprem sonrası Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Sultansuyu Tarım İşletmesinde yer alan binalarda Deprem Performans Analizleri'nin yaptırılması talep edilmiştir. Bu bağlamda yetkili bir kuruluşa yaptırılan deprem performans analizleri sonuç raporuna göre göçme düzeyinde çıkan idare binası, sosyal tesis ve 34 konut binasının kullanım dışı bırakılması öngörülmüştür.

Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü müze uzmanları tarafından, yıkım kararı alınan binalarda yapılan incelemeler sonucunda binaların sanat ve mimari özellikler açısından tarihi bir nitelik taşımadığını tespit edilmiştir. Ayrıca bu husus uzmanlar tarafından hazırlanan teknik raporla da kayıt altına alınmıştır.

Birinci derece deprem kuşağında yer alan işletmede gerçekleşmesi muhtemel yıkıcı bir depremde olası can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi amacıyla teknik rapora uygun olarak çürük binaların yıkılması, yerlerine ivedilikle yenilerinin yapılması planlanmıştır."

"Özelleştirilmesi söz konusu değil"

Açıklamada, TİGEM'in öncelikli tarımsal üretime yönelik pek çok yatırım projesi varken çalışanların can güvenliğinin birinci öncelikli konu olarak değerlendirdiği, söz konusu yatırım programının revize edilerek 2021 yılında yıkılacak binaların yerine yenilerinin yapılmasının hedeflendiği ve proje çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Sultansuyu Tarım İşletmesinde görev yapan personelin daha iyi koşullarda çalışmalarını sürdürmeleri, olası bir deprem sonrası can kaybının yaşanmaması, daha sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasının amaçlandığı kaydedilen açıklamada, "Basın-yayın organlarında yer alan haberlerde iddia edilenler, gerçeklikle bağdaşmamaktadır. Sultansuyu Tarım İşletmesinin özelleştirilmesi veya uzun süreli kiraya verilmesi gündem konusu dahi değildir. Türkiye'nin dört bir yanında yer alan diğer 16 işletmemizde olduğu gibi bu işletmemizde de çalışmalarımızı sürdürüyor ve ülkemize katkı sağlamaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Malatya, Deprem, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TİGEM'den Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi hakkındaki iddialara yalanlama Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

G.Saray Falcao'yu satarsa, bonservisinin yüzde 60'ı Monaco'ya verilecek 6 ay sonra ortaya çıktı! Annesini korumak isteyen çocuğa işkence edip diri diri yakmışlar Erdoğan'dan "Artan korona vakaları sonrası yeni tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinop'ta S-400'lerin test edildiğini doğruladı Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki pandemi toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin
Galatasaray'da Feghouli ve Linnes, Erzurumspor maçının kadrosunda yer almadı Galatasaray'da Feghouli ve Linnes, Erzurumspor maçının kadrosunda yer almadı         
14:47
Son dakika: Meclis'e sunulacak vergi yapılandırması teklifi neleri kapsayacak? AK Partili isim tek tek açıkladı Son dakika: Meclis'e sunulacak vergi yapılandırması teklifi neleri kapsayacak? AK Partili isim tek tek açıkladı         
14:35
Son Dakika! Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağını kullanan pilotaj öğrencisi hayatını kaybetti Son Dakika! Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağını kullanan pilotaj öğrencisi hayatını kaybetti         
14:12
Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı! Sırtına tırmandı, pantolonunu indirdi Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı! Sırtına tırmandı, pantolonunu indirdi         
14:07
FIFA'daki dosyaları nedeniyle Beşiktaş ocak ayında transfer yapamayabilir FIFA'daki dosyaları nedeniyle Beşiktaş ocak ayında transfer yapamayabilir         
13:57
İstanbul'daki toplantıya çağrılmayan İmamoğlu suskunluğunu bozdu: Büyük nezaketsizlik İstanbul'daki toplantıya çağrılmayan İmamoğlu suskunluğunu bozdu: Büyük nezaketsizlik         
13:52
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından İstanbul'da uzun test kuyrukları oluştu Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından İstanbul'da uzun test kuyrukları oluştu         
11:12
Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:44
Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor         
10:35
İstanbul'daki filyasyon ekipleri anlattı: Aşure dağıtan bir teyze, 18 kişilik apartmanın izolasyona alınmasına neden oldu İstanbul'daki filyasyon ekipleri anlattı: Aşure dağıtan bir teyze, 18 kişilik apartmanın izolasyona alınmasına neden oldu         
10:12
Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor         
09:28
İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar         
09:27
Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti         
08:38
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 15:14:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TİGEM'den Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi hakkındaki iddialara yalanlama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei