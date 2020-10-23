TİGEM'den Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi hakkındaki iddialara yalanlama Açıklaması

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), birinci derece deprem kuşağında yer alan Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesinde muhtemel yıkıcı bir depremde olası can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi amacıyla teknik rapora uygun olarak çürük binaların yıkılmasının, yerlerine ivedilikle yenilerinin yapılmasının planlandığını bildirdi.

TİGEM'den yapılan açıklamaya göre, Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesinde tarihi nitelikte binaların yıkılacağı, buranın özelleştirileceğine ilişkin bazı basın yayın kurumlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İşletmenin Osmanlı Padişahı Abdülaziz döneminde 1865 yılında Sultansuyu Çiftlikat-ı Hümayunu adı ile ordunun at ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulduğu, Cumhuriyet döneminde at yetiştiriciliğinin yanında damızlık sığır ve koyun yetiştiriciliği faaliyetleri ile bölge hayvancılığının gelişmesine önemli katkılar sunduğu aktarılan açıklamada, TİGEM'in safkan Arap atı yetiştiricilik faaliyetlerini 11 aygır, 110 baş ana kadro ile Malatya'da sürdürdüğü belirtildi.

İşletmenin, her yıl elde edilen ortalama 100 baş tay ile Arap atı yetiştiriliciliğinin önemli bir merkezi olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye'de sadece 5 adet bulunan boğa sperması üretim merkezinin en büyüğünün de burada yer aldığına işaret edildi.

Son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlarla mevcut tarımsal tesislerin modernize edildiği, güncel projeler kapsamında Sultansuyu Tarım İşletmesinde ilave at tavlaları, at sperması üretim tesisi, boğa sperması üretim tesisi yatırımlarının hızla devam ettiği ifade edilen açıklamada, işletmenin bölge ve ülkeye sunduğu hizmetlerin etkinleştirilerek sürdürülmesi konusunda çalışmaların yapıldığı vurgulandı.

"Binaların tarihi özelliği yok"

Son günlerde Sultansuyu Tarım İşletmesindeki mevcut binaların yıkımına yönelik basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

" Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan, etkisi Malatya'da da görülen, önemli bir can kaybı ve yıkıma neden olan deprem sonrası Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Sultansuyu Tarım İşletmesinde yer alan binalarda Deprem Performans Analizleri'nin yaptırılması talep edilmiştir. Bu bağlamda yetkili bir kuruluşa yaptırılan deprem performans analizleri sonuç raporuna göre göçme düzeyinde çıkan idare binası, sosyal tesis ve 34 konut binasının kullanım dışı bırakılması öngörülmüştür.

Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü müze uzmanları tarafından, yıkım kararı alınan binalarda yapılan incelemeler sonucunda binaların sanat ve mimari özellikler açısından tarihi bir nitelik taşımadığını tespit edilmiştir. Ayrıca bu husus uzmanlar tarafından hazırlanan teknik raporla da kayıt altına alınmıştır.

Birinci derece deprem kuşağında yer alan işletmede gerçekleşmesi muhtemel yıkıcı bir depremde olası can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi amacıyla teknik rapora uygun olarak çürük binaların yıkılması, yerlerine ivedilikle yenilerinin yapılması planlanmıştır."

"Özelleştirilmesi söz konusu değil"

Açıklamada, TİGEM'in öncelikli tarımsal üretime yönelik pek çok yatırım projesi varken çalışanların can güvenliğinin birinci öncelikli konu olarak değerlendirdiği, söz konusu yatırım programının revize edilerek 2021 yılında yıkılacak binaların yerine yenilerinin yapılmasının hedeflendiği ve proje çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Sultansuyu Tarım İşletmesinde görev yapan personelin daha iyi koşullarda çalışmalarını sürdürmeleri, olası bir deprem sonrası can kaybının yaşanmaması, daha sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasının amaçlandığı kaydedilen açıklamada, "Basın-yayın organlarında yer alan haberlerde iddia edilenler, gerçeklikle bağdaşmamaktadır. Sultansuyu Tarım İşletmesinin özelleştirilmesi veya uzun süreli kiraya verilmesi gündem konusu dahi değildir. Türkiye'nin dört bir yanında yer alan diğer 16 işletmemizde olduğu gibi bu işletmemizde de çalışmalarımızı sürdürüyor ve ülkemize katkı sağlamaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.