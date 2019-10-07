TİGEM'den Vezirköprü'de kenevir toplantısı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, "Hiçbir üretici ekim yapmak için tohum ayırmasın. Çünkü ekim zamanı geldiğinde izinler alınırken ilçe tarım müdürlüklerince TİGEM Tohum Alındı Belgesi istenecek. Eğer tohumunu TİGEM'den almadıysa üretim izni verilmeyecek. Amacımız ekimi yapılacak kenevir tohumunun tek elden kontrolünün sağlanması." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla ekim alanları artırılan kenevirin önemli üretim merkezlerinden biri olan Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü başkanlığında kenevir yetiştiricileri ile toplantı düzenlendi.

TİGEM Genel Müdürü Işıkgece, Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, ekimi yapılacak kenevir tohumunun tek elden kontrolünün sağlanmasını amaçladıklarını söyledi.

"TİGEM'den tohum almayanlara üretim izni verilmeyecek"

Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi'nde üretimi yapılan kenevirin öz tohumunun çok farklı olduğunu belirten Işıkgece, şöyle devam etti:

"Diğer tohumlarla karışma ihtimaline karşı tüm tohumları alarak Gökhöyük İşletme Merkezi'mizde analizlerini yaparak gelecek yıl ekim yapacak üreticimize tekrar vereceğiz. Hiçbir üretici ekim yapmak için tohum ayırmasın çünkü ekim zamanı geldiğinde izinler alınırken ilçe tarım müdürlüklerince TİGEM Tohum Alındı Belgesi istenecek. Eğer tohumunu TİGEM'den almadıysa üretim izni verilmeyecek. Amacımız ekimi yapılacak kenevir tohumunun tek elden kontrolünün sağlanması."

Kenevir tohumunun kilosu 40 liradan alınacak

Kenevir tohumunun kilosunu 40 liradan alacaklarını belirten Işıkgece, ekim zamanında üreticiye verilecek tohum bedelinin ise alım fiyatının üstünde olmayacağını vurguladı.

Toplantıda üreticiler ise kenevirin sap kısmının pazarlanmasında zorluk yaşadıklarını anlattı.

Kenevir üreticisi ve Narlısaray Mahallesi Muhtarı Ali Sezgen, "Kenevirin sap kısmına bir an önce pazar bulmamız lazım. Aksi takdirde üreticimiz maliyetleri karşılamada çok mağdur olacak. Geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle kenevirin sap kısmına alıcı bulunmuştu. Bu yıl da çözüm bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, kenevir üreticilerinin yanı sıra protokol üyeleri ve ilgili kurum müdürleri ile akademisyenler katıldı.