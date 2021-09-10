TİGEM'in ıslah çalışmaları yerli küçükbaşta verimi artırdı - Son Dakika

Konya'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gözlü Tarım İşletmesinde, küçükbaş ıslah çalışmaları ile yerli ırkların popülasyonu ve verimliliği artırıldı.

Hayvancılık alanında koyunculuk faaliyetlerinin başı çektiği işletmede, 30 bin küçükbaş ile üretim ve ıslah çalışmaları yürütülüyor.

Yaklaşık 300 bin dekarlık arazisiyle Türkiye'nin üçüncü büyük işletmesi olan Gözlü'de, 130 bin dekar mera ve 70 bin dekar anız alanında yürütülen koyunculuk faaliyetleriyle bahar dönemine kadar hayvan sayısının 55 bine çıkarılması hedefleniyor.

İşletmede, yerli küçükbaş ırkların ıslah çalışmalarındaki başarıya dikkati çekmek için 500 küçükbaş hayvan ile yapılan yemlemeyle ay yıldız figürü oluşturuldu.

Gözlü Tarım İşletmesi Müdürü Yüksel Akçay, AA muhabirine, işletmede 18 bin ana, 12 bin anayı takviye dişi toklu ve koç, 10 bin baş besilik kuzu olmak üzere 40 binin üzerinde küçükbaş hayvan olduğunu söyledi. i

"Elit sürülerimizde yüzde 70'lere varan ikiz kuzulama oranını yakaladık"

Yürüttükleri ıslah çalışmalarıyla yerli ırkların verimliliğinin istikrarlı şekilde arttığını kaydeden Akçay, şöyle konuştu:

"Akkaraman, İç Anadolu Bölgesi'nin özellikle kurak ve kıraç şartlarına dayanıklı bir ırk. Her türlü hastalığa dayanıklı, süt ve döl verimi yüksek olduğunu buradaki çalışmalarda bariz şekilde tespit ettik. Islah çalışmalarımızla elit sürülerimizde yüzde 70'lere varan ikiz kuzulama oranını yakaladık. Bunun dışında Akkaraman ve Bafra ırkını melezleme yaparak bölgeye has, verimliliği daha yüksek, hastalıklara ve bölgeye daha dayanıklı yeni bir ırk ortaya çıkardık. 'Gözlü' tipi dediğimiz bu melez ırkın özelliklerini daha da yükseltmek amacıyla çalışmalarımız devam ediyor."

"Ülke çiftçisine gen transferi yapıyoruz"

En önemli misyonlarının milli tarım ve hayvancılık hareketine katkı sunmak olduğuna dikkati çeken Akçay, "Özellikle Akkaraman ırkında ikizlik doğum oranını ve süt verimini artırmak amacıyla ikiz annelerin, ikiz dişi yavrularını ve erkek yavrularını damızlık bırakıyoruz. Bu şekilde ülkeye daha verimli, hastalıklara, kıraç ve kurak şartlara daha dayanıklı ırklar yetiştirerek ülke çiftçisine gen transferi yapıyoruz." diye konuştu.

Akçay, şöyle devam etti:

"Yerli hayvanlarımızla sabırlı ve titiz çalışma yapıldığı takdirde istenilen verimlerin elde edilebildiğini işletmemizde yürüttüğümüz çalışmalarla gördük. Özellikle Akkaraman'da bunu çok bariz şekilde gördük. Hem yerli ırkların ıslahındaki başarıya dikkati çekmek hem de koyunculuğumuzla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla farklı bir yemleme faaliyeti yapmak istedik. Bundan dolayı 500 küçükbaş hayvanımızı ay yıldız figürü oluşturacak şekilde yemledik. Güzel bir görüntü oluştu."