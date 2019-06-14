Son Dakika Haberleri: TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak
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TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak

2 saat önce

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), 51 safkan Arap koşu tayı satılacak.

TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak, System.String[]
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), 51 safkan Arap koşu tayı satılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TİGEM'e bağlı Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen tayların satışına ilişkin ihale, 25 Haziran'da Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri'nde, açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.
Geçici teminat tutarı tay başına 5 bin lira olarak belirlenirken, hayvanların satışı teker teker yapılacak.
İhale şartnamesi TİGEM ve Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden temin edilebilecek.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:54 Kaynak: AA
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ekonomi
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