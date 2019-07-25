Son Dakika Haberleri: TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak
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TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak

9 dakika önce

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), 77 safkan Arap koşu tayı satılacak.

TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak, System.String[]
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), 77 safkan Arap koşu tayı satılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, kuruma bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen tayların satışına ilişkin ihale, 6 Ağustos'ta saat 13.00'te Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri'nde, açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.
Geçici teminat tutarı tay başına 5 bin lira olarak belirlenirken, hayvanların satışı teker teker yapılacak.
İhale şartnamesi, TİGEM ile Karacabey Tarım İşletmesi müdürlüklerinde görülebilecek.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Karacabey, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:09 Kaynak: AA
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