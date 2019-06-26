Son Dakika Haberleri: TİGEM safkan Arap tayı satacak
Son Dakika Ekonomi Haber

TİGEM safkan Arap tayı satacak

1 saat önce

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), 70 safkan Arap tayı satılacak.

TİGEM safkan Arap tayı satacak, System.String[]
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), 70 safkan Arap tayı satılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TİGEM'e bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen tayların satışına ilişkin ihale, 23 Temmuz'da Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri'nde, açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.
Geçici teminat tutarı tay başına 5 bin lira olarak belirlenirken, hayvanların satışı teker teker yapılacak.
İhale şartnamesi TİGEM ve Sultansuyu ve Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüklerinde görülebilecek.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:41 Kaynak: AA
Karacabey, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yumurta üreticilerine 90 gün vadeli mısır satışı yapılacak İstanbul-İzmir otoyolu Karacabey'in kaderini değiştirecek Şifa arayanlar kaplıcaya akın ediyor! Aylar öncesinden randevu alıp gelen var Jeff Bezos ve Bill Gates'ten sonra serveti 100 milyar doları aşan 3. kişi Bernard Arnault oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 11:25:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TİGEM safkan Arap tayı satacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]