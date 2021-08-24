TİGEM Ulaş Tarım İşletmesinde sap balyalama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ulaş Tarım İşletmesinde yem bitkisi tritikale hasadının ardından koyunların kışlık yem ihtiyaçlarını karşılamak için sap balyalama çalışması başlatıldı.

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buğday ve çavdarın melezinden elde edilen tritikalenin çok güzel bir yem bitkisi olduğunu, hem sapından hem de tanesinden verim alındığını belirtti.

Tritikale hasadının tamamlanmasının ardından işletmelerinde sap balyalama çalışması başlattıklarını aktaran Keskin, "Kurak geçen bir yıla rağmen 12 bin 350 dekar alanda iyi bir rekolteyle tritikale hasadını tamamladık. Koyunların kışlık yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için tritikale sapını balyalama çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.