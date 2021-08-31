Üye Girişi
"Tiger 3"nin İstanbul sahneleri için meydanlar kapatıldı - Son Dakika

"Tiger 3"nin İstanbul sahneleri için meydanlar kapatıldı

31.08.2021 15:39

"Tiger 3"nin İstanbul sahneleri için meydanlar kapatıldı Sultanahmet ve Taksim meydanında çekilen sahneler İstanbullular tarafından meraklı gözlerle izlendi Filmin hava çekimleri ise Türk drone pilotları tarafından yapılıyor Bollywood ünlü oyuncusu Salman Khan'ın başrolünde oynadığı aksiyon...

"Tiger 3"nin İstanbul sahneleri için meydanlar kapatıldı

Sultanahmet ve Taksim meydanında çekilen sahneler İstanbullular tarafından meraklı gözlerle izlendi

Filmin hava çekimleri ise Türk drone pilotları tarafından yapılıyor

İSTANBUL - Bollywood ünlü oyuncusu Salman Khan'ın başrolünde oynadığı aksiyon filmi "Tiger 3"nin İstanbul sahneleri Sultanahmet ve Taksim meydanı kapatılarak çekildi. Bollywood filmi olan "Tiger 3"nin hava çekimlerini ise Türk drone pilotları yapıyor.

İstanbul Valiliği "Tiger 3" sinema filminin çekimi nedeniyle kapatılacak ve alternatif olarak kullanılabilecek yolların duyurusunu yapmıştı. Filmin İstanbul sahnelerinin çekimleri için Sultanahmet ve Taksim meydanları ve çevresi yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Aksiyon filminin kovalamaca sahnesi çekimlerinde siyah spor bir araç polis araçlarından kaçmaya çalışıyor. İstanbul meydanlarında yaşanan kovalamaca sahnesi havadan Türk drone pilotları tarafından görüntüleniyor. Meydanda yaşanan kovalamaca sahnesini çevrede bir çok yerli ve yabancı turist izledi. Bir çok vatandaş cep telefonları ise film sahnesini görüntüledi.

"Kovalamaca sahnelerini drone ile görüntüledik"

Film sahnelerinin hava çekimlerini gerçekleştiren Oğuz Albayrak, " Bugün burada Bollywood sinema sektörünün en büyükleri arasına giren "Tiger 3" filmi çekimleri için buradayız. Sabah Ayasofya meydanında polis arabası ile kovalamaca sahnesi görüntüledik. Biz kovalamaca sahnelerini drone ile görüntüledik. Sahneler çekilirken araç trafiğine bulunduğumuz alan tamamen kapatılıyor. Böyle bir projenin içinde olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Film ekibi ile çalışmadan önce birkaç test çekimi yaptık. Test çekilerimizi beğendikten sonra bizimle çalışmak istediklerini söylediler. İstanbul dışında Türkiye'de farklı şehirlerde sahnelerimiz olacak" diye konuştu.

Tiger 3 nin İstanbul sahneleri için meydanlar kapatıldı
Tiger 3 nin İstanbul sahneleri için meydanlar kapatıldı
Tiger 3 nin İstanbul sahneleri için meydanlar kapatıldı
Tiger 3 nin İstanbul sahneleri için meydanlar kapatıldı
Tiger 3 nin İstanbul sahneleri için meydanlar kapatıldı
Tiger 3 nin İstanbul sahneleri için meydanlar kapatıldı
Tiger 3 nin İstanbul sahneleri için meydanlar kapatıldı

Sultanahmet, Bollywood, İstanbul, Taksim, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Tiger 3'nin İstanbul sahneleri için meydanlar kapatıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yataktan pozunu paylaştı! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de koronaya yakalandı 17:52 Yataktan pozunu paylaştı! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de koronaya yakalandı Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: 17:40 Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "Son 1 haftada kentte koronavirüsten 12 kişi vefat etti Büyükşen cinayetinde yeni detay! Tutuklu Afgan uyruklu Abdülhamid Uzbek, cinayet esnasında başka yerdeymiş 17:32 Büyükşen cinayetinde yeni detay! Tutuklu Afgan uyruklu Abdülhamid Uzbek, cinayet esnasında başka yerdeymiş
Poliklinik önünde ambulans bekleyen kalp hastası kadının ölümüne soruşturma 17:20 Poliklinik önünde ambulans bekleyen kalp hastası kadının ölümüne soruşturma Başından yaralanan kadın, poliklinik önünde ambulans beklerken hayatını kaybetti 17:06 Başından yaralanan kadın, poliklinik önünde ambulans beklerken hayatını kaybetti İçinde ukde kaldı! Usta oyuncu Ferhan Şensoy, oynamak istediği oyunu oynayamadan vefat etti 16:40 İçinde ukde kaldı! Usta oyuncu Ferhan Şensoy, oynamak istediği oyunu oynayamadan vefat etti
Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu sözler: Programınız, sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri 15:55 Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu sözler: Programınız, sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri MasterChef Murat yeni bir skandalla gündemde! Polis ve jandarmaya hakaretler yağdırdı 15:52 MasterChef Murat yeni bir skandalla gündemde! Polis ve jandarmaya hakaretler yağdırdı

Son Dakika Haberleri
17:40 Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "Son 1 haftada kentte koronavirüsten 12 kişi vefat etti
17:35 Avusturya Wels Mahkemesi, Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi
17:31 Büyükşen cinayetinde yeni detay! Tutuklu Afgan uyruklu Abdülhamid Uzbek, cinayet esnasında başka yerdeymiş
17:28 Standart altının kilogram fiyatı 481 bin liradan tamamladı
17:27 Minibüste maske takmadığı için ceza yiyen kadın, bu sefer de İETT otobüsünde ortaya çıktı
17:08 CHP Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman, 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi
16:56 Halil Dervişoğlu, Brentford ile 1 milyon euro kiralama bedeli ücretinde el sıkışıldı.
16:39 İçinde ukde kaldı! Usta oyuncu Ferhan Şensoy, oynamak istediği oyunu oynayamadan vefat etti
16:37 Son dakika! Belçika ekibi Antwerp, Frey ve Samatta'dan sonra Zanka'yı da kadrosuna dahil etti
16:15 Siyah-Beyazlılar, geçen sezon kiralık oynayan Montero'nun bonservisinin yüzde 50'sini aldı
Cem Uzan, eski TMSF Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılanacak Cem Uzan, eski TMSF Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılanacak         
17:57
Bir bomba da Kartal'dan! Beşiktaş, Gedson Fernandes transferinde sona geldi Bir bomba da Kartal'dan! Beşiktaş, Gedson Fernandes transferinde sona geldi         
17:52
Avusturya Wels Mahkemesi, Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi Avusturya Wels Mahkemesi, Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi         
17:36
Minibüste maske takmadığı için ceza yiyen kadın, bu sefer de İETT otobüsünde ortaya çıktı Minibüste maske takmadığı için ceza yiyen kadın, bu sefer de İETT otobüsünde ortaya çıktı         
17:27
21 yaşındaki genç, 21 yaşındaki genç, "Yavaş git" uyarısı yapan kişiye kurşun yağdırdı         
17:14
Halil Dervişoğlu, Brentford ile 1 milyon euro kiralama bedeli ücretinde el sıkışıldı. Halil Dervişoğlu, Brentford ile 1 milyon euro kiralama bedeli ücretinde el sıkışıldı.         
16:56
Eğlence mekanının tuvaletinde şiddet gördü, husumetlilerini kapıya çağırıp kurşun yağmuruna tuttu Eğlence mekanının tuvaletinde şiddet gördü, husumetlilerini kapıya çağırıp kurşun yağmuruna tuttu         
16:04
Nike, çalışanlarına pandeminin sebep olduğu stresi azaltmak için Nike, çalışanlarına pandeminin sebep olduğu stresi azaltmak için "kafa izni" verdi         
15:53
Afganistan'dan gelen video kafa karışıklığı yarattı! Usame bin Ladin'e yakın olan ismin ABD tarafından öldürüldüğü söylenmişti Afganistan'dan gelen video kafa karışıklığı yarattı! Usame bin Ladin'e yakın olan ismin ABD tarafından öldürüldüğü söylenmişti         
15:44
45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor 45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor         
15:23
Mangal yasağı tavuk fiyatlarını düşürdü Mangal yasağı tavuk fiyatlarını düşürdü         
15:18
Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı         
15:06
Son Dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
14:17
Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş         
14:06
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı         
12:03
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti         
11:28
GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı! GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı!         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 18:01:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Tiger 3"nin İstanbul sahneleri için meydanlar kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement