Tiger Woods'tan Floyd paylaşımı - Son Dakika

Tiger Woods'tan Floyd paylaşımı

Dünyaca ünlü ABD'li golfçü Tiger Woods, George Floyd'un Amerikan polisi tarafından öldürülmesini kınadı.

Tiger Woods'tan Floyd paylaşımı, System.String[]

Dünyaca ünlü ABD'li golfçü Tiger Woods, George Floyd'un Amerikan polisi tarafından öldürülmesini kınadı.


Dünyaca ünlü ABD'li golfçü Tiger Woods, Amerikan polisinin şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi vatandaş George Floyd için bir mesaj paylaştı. Polis memuru Derek Chauvin'in orantısız güç kullanması sonucu Floyd'un gözaltına alındığı sırada hayatını kaybetmesini kınayan Woods, "Kalbim George Floyd ve acı çeken sevdikleri için atıyor" ifadelerini kullandı. Wood, mesajında şu cümlelere yer verdi:


"Güvenlik görevlilerine her zaman sonsuz bir saygı duydum. Güçlerini nerede, ne zaman ve nasıl kullanacakları konusunda son derece titiz bir eğitimden geçiyorlar. Ancak, bu şok edici trajedide çizgiyi aştılar. Los Angeles'taki ayaklanmalarını hatırlıyorum ve eğitimin ileriye yönelik en iyi yol olduğunu öğrendim. Komşularımızın yaşadığı yerleri ateşe vermeden de bir çözüm yolu bulabiliriz. Yapıcı ve dürüst diyaloglarla daha güvenli, birbirini destekleyen bir toplum oluşturabileceğimize inanıyorum." - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Tiger Woods, Polis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 04:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tiger Woods'tan Floyd paylaşımı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Eski yenge, üstsüz pozuyla hayranlarının aklını başından aldı İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Ibrahimovic ile ilgili sözlerini manşete taşıdı Beşiktaş, Leroy Fer transferini bitirmek için görüşmelere başladı Ev değil, adeta şehir! Fiyatı dudak uçuklatsa da evden memnun değil Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti Bosna Hersek'te Sarajevo şampiyon ilan edildi, Ümit Özat'ın eski takımı NK Celik Zenica küme düştü Tanju Çolak, Türkiye'deki kulüp başkanlarına sert çıktı: Kulüplerin parası deniz, yemeyen keriz Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti Juventus'lu Higuain'in antrenmandaki kilolu hali dikkatlerden kaçmadı Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi
Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde         
23:08
İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Ibrahimovic ile ilgili sözlerini manşete taşıdı İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Ibrahimovic ile ilgili sözlerini manşete taşıdı         
23:03
Barcelona'nın koronavirüs 5'i futbolcu 7 kişinin test sonuçlarını gizlediği iddia edildi Barcelona'nın koronavirüs 5'i futbolcu 7 kişinin test sonuçlarını gizlediği iddia edildi         
22:36
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe         
22:21
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 37'ye yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 37'ye yükseldi         
22:17
Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi         
22:15
Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun         
22:02
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı         
21:59
Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi         
21:57
Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu: Fenerbahçe ile İki kez görüştüm Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu: Fenerbahçe ile İki kez görüştüm         
21:53
Rusya yeni bir korona tedavisi geliştirdi: Akciğerler ışınla dezenfekte ediliyor Rusya yeni bir korona tedavisi geliştirdi: Akciğerler ışınla dezenfekte ediliyor         
21:44
Yozgat Belediyesi'nde zimmet iddiasıyla gözaltına alınan 7 belediye personelinden 4'ü tutuklandı Yozgat Belediyesi'nde zimmet iddiasıyla gözaltına alınan 7 belediye personelinden 4'ü tutuklandı         
21:27
Macaristan Futbol Federasyon'undan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza Macaristan Futbol Federasyon'undan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza         
21:24
Juventus'lu Higuain'in antrenmandaki kilolu hali dikkatlerden kaçmadı Juventus'lu Higuain'in antrenmandaki kilolu hali dikkatlerden kaçmadı         
21:06
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı         
20:53
Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı         
20:44
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı         
20:38
Kamyonet ve cip kafa kafaya çarpıştı! Araçlardan fırlayan yolcular çaya uçtu Kamyonet ve cip kafa kafaya çarpıştı! Araçlardan fırlayan yolcular çaya uçtu         
20:36
George Floyd'un öldürülmesiyle karışan ABD'de, yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı George Floyd'un öldürülmesiyle karışan ABD'de, yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı         
20:35
Vali'nin çalışmalarla ilgili Vali'nin çalışmalarla ilgili "Utancımdan sokağa çıkamam" isyanına Belediye Başkanı'ndan destek geldi         
20:31
İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti         
20:09
Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü         
19:58
Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı         
19:55
ABD ordusu, Washington'a ulusal muhafız yığınağına başladı ABD ordusu, Washington'a ulusal muhafız yığınağına başladı         
19:55
İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti         
19:50
Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti         
19:46
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi         
19:34
Trump, New York yönetimine ateş püskürdü: Ayak takımı ve zavallılar sizi paramparça ediyor Trump, New York yönetimine ateş püskürdü: Ayak takımı ve zavallılar sizi paramparça ediyor         
19:15
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır         
19:11
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi         
19:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2020 23:22:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tiger Woods'tan Floyd paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]