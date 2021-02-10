'Tığın Sultanları' sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata dönüştürdü - Son Dakika

'Tığın Sultanları' sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata dönüştürdü

'Tığın Sultanları' oyuncak bebek yaparak fuarlara hazırlanıyorlar

VAN - Van'da 'Tığın Sultanları' olarak bilinen Berfin Bahçeci ve Ayşe Bahçeci, sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle evde kalma zamanlarını fırsata dönüştürerek oyuncak bebek yapıyor.

İpekyolu ilçesinde ikamet eden ve Tığın Sultanları olarak bilinen Berfin Bahçeci ile yengesi Ayşe Bahçeci, yıllardır organik bebek (amigurumi) yaparak hem çocukları sevindiriyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Yaklaşık bir yıldır Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle evde kaldıklarını ifade eden Tığın Sultanları, bu zamanı fırsata dönüştürdüklerini söylediler. Yaklaşık 3 yıldır yengesi Ayşe Bahçeci ile birlikte organik bebek yaptıklarını ifade eden Berfin Bahçeci, "Evde olduğumuz süre içerisinde, özellikle pandemi döneminde bu çalışma bize sabır oldu. Çocukluğumdan kalan bir özlemdi. Çünkü daha önce hiç bebeğim olmamıştı. Ayrıca zor bir süreçti. Bu pandemi döneminde evde kaldığımız için hem kendimize hem ailemize katkımız olsun hem de sabrımız gelsin diye oyuncak bebekler yaptık. Ortaya çok güzel şeyler çıktı. Çocukları sevindirme adına çok mutluyum" dedi.

Daha önce yaptıkları oyuncak bebekleri çevrelerine ve arkadaşlarına hediye ettiklerini belirten Bahçeci, "Bu şekilde kendimizi tanıttık. Bunun dışında geçen sene fuarlara katıldık. Orada ailesi ile gelen her çocuk standımıza bakıyordu. Bizler de hiçbir çocuğu kırmadan, olan imkanlarıyla kendilerine oyuncak bebek verdik. Onları mutlu etmek, sevindirmek istedik. Çünkü onların o sevinci, benim çocukluğumdaki sevinçti, mutluluktu" ifadelerini kullandı.

İlk olarak Van Gölü canavarı, Van kedisi ve Van balığının oyuncaklarını yaptıklarının altını çizen Bahçeci, "Fuarlarda Van'ımızı temsil eden Van Gölü canavarını, Van kedisini ve Van balığını yaparak sembol olarak standa bıraktık. İlgi gösteren halkımız siparişler verdi. Bunun yanında çizgi film karakterleri ve özellikle Van'da gelin adaylarımız oyuncak gelin taleplerinde bulundular" diye konuştu.

Bir oyuncak bebeği 5 ya da 6 gün içerisinde örebildiklerini de sözlerine ekleyen Bahçeci, "Bir bebeği yapmak özellikle rengarenk yaparsak eğer 5- 6 adet renk ipimizin ve boncuk elyafın olması lazım. Nasıl bir yemeği yaptığımız zaman sevgiyle yapıyorsak, bu bebekleri de sevgiyle yaptığımız için ortaya çok güzel şeyler çıktı. Bu oyuncak bebekler, organik ve doğal olduğu için çocuklarımız rahatlıkla eline alıp oynayabilirler. Makinede yıkanılabilir ve hiçbir sakıncası yoktur. Özellikle bu pandemi döneminde ailelere bu bebekleri tavsiye ediyorum. Bu anlamda bütün kadınlara sesleniyorum. Lütfen bu pandemi döneminde zamanımızı güzel değerlendirelim ve faydalı şeyler yapalım" dedi.

Oyuncak bebeklerin tamamen organik olduğunu dile getiren Ayşe Bahçeci ise boş zamanını oyuncak bebek yaparak değerlendirdiğini dile getirerek, "Bunlar sağlıklı bebekler. En güzel ipi, en güzel elyafı alıyoruz ve en güzel şekilde nakışlıyoruz. Hiçbir şekilde katkı maddesi yok. Aileler çocuklarına oyuncak olarak en sağlıklı oyuncağı almış olurlar" şeklinde konuştu.