Tigray Halk Kurtuluş Cephesi: Eritre güçleri 3 cephede Etiyopya ordusuna destek oluyor - Son Dakika

Tigray Halk Kurtuluş Cephesi: Eritre güçleri 3 cephede Etiyopya ordusuna destek oluyor

19.11.2020 15:39
Tigray Halk Kurtuluş Cephesi: Eritre güçleri 3 cephede Etiyopya ordusuna destek oluyor, System.String[]

Etiyopya'da ulusal orduyla savaşan kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), çatışmaların yaşandığı 3 cephede Eritre kuvvetlerinin Etiyopya'ya destek verdiğini ileri sürdü.

Etiyopya'da ulusal orduyla savaşan kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), çatışmaların yaşandığı 3 cephede Eritre kuvvetlerinin Etiyopya'ya destek verdiğini ileri sürdü.

TPLF'nin uluslararası gruplar ve diğer devletlerle iletişim kurmak için kurduğu Tigray Dostluk İrtibat Bürosu, yaptığı yazılı açıklamada, çatışmaların güney, kuzey, batı ve orta bölgelerde devam ettiğini ve TPLF güçlerinin şu anda savunma pozisyonunu koruduğunu ifade etti.

Açıklamada, kuzey ve batı cephesinde aktif şekilde süren çatışmalarda Etiyopya Ulusal Savunma Kuvvetleri ve Eritreli güçlerin ortak saldırı yaptığı, orta cephede ise TPLF güçlerinin sadece Eritreli kuvvetlerle karşılaştığı kaydedildi.

Öte yandan, şimdiye kadar 100 bin Tigraylının yerinden olduğu aktarılan açıklamada, 8 Kasım'daki Etiyopya bombardımanında bir çocuğun öldüğü de iddia edildi.

Bölgedeki tüm iletişim hatlarının kesik olmasından ötürü ulusal ordu ve TPLF'nin çatışmalara ilişkin açıklamaları teyit edilemiyor.

Operasyonda 16'ncı gün

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed, 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, yıllardır ülkedeki çok sayıda siyasi grubun hedefinde.

Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, geçen yıl dağılan iktidar koalisyonundaki partilerin ortaklaşa kurduğu Refah Partisi'ne (PP) katılmama kararı almıştı.

Ulusal Savunma, Etiyopya, Eritre, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tigray Halk Kurtuluş Cephesi: Eritre güçleri 3 cephede Etiyopya ordusuna destek oluyor - Son Dakika


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