Tigres'i 1-0 yenen Bayern Münih, Dünya Kulüpler Kupası'nı müzesine götürdü - Son Dakika

Tigres'i 1-0 yenen Bayern Münih, Dünya Kulüpler Kupası'nı müzesine götürdü

11.02.2021 23:03
Tigres'i 1-0 yenen Bayern Münih, Dünya Kulüpler Kupası'nı müzesine götürdü, System.String[]

FIFA Dünya Kulüpler Kupası Finali'nde Meksika ekibi Tigres'i 1-0 yenen Bayern Münih, şampiyon oldu. Alman ekibi böylece mücadele ettiği son 6 kulvarda da kupayı kazandı.

FIFA Dünya Kulüpler Kupası Finali'nde Alman devi Bayern Münih ile Meksika'nın önde gelen ekibi Tigres UANL karşı karşıya geldi. Katar'da Education City Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan Bayern Münih oldu.

Kupayı 2013'te kazanan Bayern Münih, Tigres'i tek golle geçerek ikinci kez bu sevinci yaşadı. İlk kez finale yükselen Tigres ise kupaya uzanma hayalini gerçekleştiremedi.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golü 59. dakikada Fransız sağ bek Benjamin Pavard kaydetti.

6'DA 6 YAPTI

Bu sonuçla FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda şampiyon olan Alman ekibi böylece Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Bundesliga, Almanya Kupası, Almanya Süper Kupası, Dünya Kulüpler Kupası olmak üzere mücadele ettiği 6 kulvarda da kupayı müzesine götürmüş oldu.

Tigres'i 1-0 yenen Bayern Münih, Dünya Kulüpler Kupası'nı müzesine götürdü

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Son Dakika Spor Tigres'i 1-0 yenen Bayern Münih, Dünya Kulüpler Kupası'nı müzesine götürdü - Son Dakika Spor


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