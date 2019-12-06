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TİHA İLK UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

6 saat önce

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

TİHA İLK UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ, System.String[]

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Bayraktar, "TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim... Bayraktar AKINCI TİHA sizlerin dualarıyla bugün ilk kez gökyüzüyle buluştu. Destek veren ve bizlerden duasını esirgemeyen Milletimize teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Bayraktar, açıklamasıyla birlikte uçuşa ilişkin görüntü de paylaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Bayraktar'ın paylaştığı görüntüler


- İstanbul
İnsansız Hava Aracı, Selçuk Bayraktar, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:32 Kaynak: DHA
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