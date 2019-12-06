TİHA ilk uçuşunu gerçekleştirdi
6 saat önce
BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:35 Kaynak: DHA
BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar
, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı
'nın (TİHA) ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak resmi Twitter
adresinden bir açıklama yapan Bayraktar, "TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim... Bayraktar AKINCI TİHA sizlerin dualarıyla bugün ilk kez gökyüzüyle buluştu. Destek veren ve bizlerden duasını esirgemeyen Milletimize teşekkürlerimizi sunarız" dedi.
Bayraktar, açıklamasıyla birlikte uçuşa ilişkin görüntü de paylaştı.
- İstanbul
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