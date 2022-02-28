TİHEK, 28 Şubat sürecine ilişkin rapor hazırladı - Son Dakika

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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç, "İnsan Hakları Bağlamında 28 Şubat Darbesi" raporunu hazırladıklarını açıkladı.

Başkan Kılıç, TİHEK'te yaptığı basın toplantısında, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde yaşananların insan hakları kapsamında ele alındığı raporu tanıttı.

Kurumun, 28 Şubat sürecinde yaşananlara ilişkin 2020'de 11 başvuru aldığını bildiren Kılıç, bu başvurular üzerine resen inceleme kararı verildiğini aktardı.

Başvurularda dile getirilenlere ilişkin ilgili kurumlardan bilgi ve belge talep edildiğini anlatan Kılıç, bilinçli imha ve arşivden çıkarma nedeniyle bazı belgelere ulaşılamadığını belirtti.

İlgili bakanlıklardan çok sayıda bilgi ve belgeye ulaşıldığını kaydeden Kılıç, o dönemde yaşananların "İnsan Hakları Bağlamında 28 Şubat Darbesi" başlıklı raporda ele alındığını söyledi.

Kılıç, "yeni nesil darbe" olarak adlandırdığı 28 Şubat'ın, toplumun değer alanlarına yönelik saldırı niteliğinde darbe türü olduğunu vurguladı.

28 Şubat'ta toplumun değer alanlarını hedef alan "simgesel şiddet" uygulandığına işaret eden Kılıç, 28 Şubat'ın "irticai faaliyet", "gericilik" gibi yaftalamalarla yapılan bir darbe türü olduğunu kaydetti.

Muharrem Kılıç, 28 Şubat'ın üzerinden 25 yıl geçtiğini, yaşananların ardından anayasal ve yasal güvencelerin gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Rapordan

İş yaşamına dönenlerin bazı özlük haklarının geriye dönük olarak verilmesini talep ettiğini bildiren Kılıç, raporun yaşananların unutulmaması için önemli olduğunu sözlerine ekledi.

28 Şubat sürecinin tarihsel arka planına yer verilen raporda, görevlerine son verilenlerin yaşadığı mağduriyetler, görevlerine iade edilenlerden çalışamadıkları dönemlere ilişkin özlük hakları ödenmeyenlerin mağduriyetleri, görevlerine son verilmeyen ancak çeşitli alanlarda hak kaybına uğrayanların yaşadıkları anlatılıyor.

Ayrıca raporda, 28 Şubat sürecine ilişkin din ve vicdan özgürlüğü ile ayrımcılık yasağı kapsamında da değerlendirmelere yer veriliyor.

Raporun son bölümünde yaşanmış ihlallerin giderilmesi için bazı öneriler de bulunuyor.