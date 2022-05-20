TİHEK, 600 kamu personeline insan hakları eğitimi verdi - Son Dakika
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TİHEK, 600 kamu personeline insan hakları eğitimi verdi

20.05.2022 14:21
TİHEK, 600 kamu personeline insan hakları eğitimi verdi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İnsan Hakları Eğitim Programı kapsamında 600 kamu personeline eğitim verdi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İnsan Hakları Eğitim Programı kapsamında 600 kamu personeline eğitim verdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi ile yapılan iş birliğinde İnsan Hakları Eğitim Programı kapsamında Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı personeline yönelik İnsan Hakları Eğitim Programı düzenlendiği anımsatıldı.

Program kapsamındaki eğitimlerin ilk ve ikinci kısımlarının 11-13 Mayıs ile 16-18 Mayıs'ta tamamlandığı belirtilen açıklamada, eğitimden 81 ilin valilik personeli, il insan hakları kurulları üyeleri ve kolluk kuvvetlerinden 600 kişinin faydalandığı aktarıldı.

Akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve TİHEK uzmanları tarafından gerçekleştirilen eğitimlerin, ilerleyen dönemde de devam edeceği ifade edildi.

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Kaynak: AA

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Maltepe Üniversitesi, İnsan Hakları, Kamu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİHEK, 600 kamu personeline insan hakları eğitimi verdi - Son Dakika


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