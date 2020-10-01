TİHEK Başkanı Arslan'dan yaşlı hakları için "uluslararası sözleşme" çağrısı Açıklaması - Son Dakika

TİHEK Başkanı Arslan'dan yaşlı hakları için "uluslararası sözleşme" çağrısı Açıklaması

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, "Türkiye'nin öncülüğünde yaşlıların korunmasına yönelik uluslararası bir sözleşme hazırlanmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum.

TİHEK Başkanı Arslan'dan yaşlı hakları için

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, "Türkiye'nin öncülüğünde yaşlıların korunmasına yönelik uluslararası bir sözleşme hazırlanmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.

Arslan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevlerinde kalan yaşlılarla video konferans yöntemiyle görüştü.

Huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet eden Arslan, "Yaşlımızın, gencimizin, annemizin, babamızın kıymetini her gün bilmemiz gerekiyor ama Dünya Yaşlılar Günü'nde sizlerin halini hatırını sormak istedik. Yapabileceklerimizi konuşmak amacıyla sizlerle görüşmek istedik." dedi.

Arslan, huzurevi ziyaretlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir yapamadıklarını belirterek, yaşlılara sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Huzurevi sakinleri de görüşmeden duydukları mutluluğu dile getirdi.

"Aile fertlerine düşen görevler var"

Video konferansın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Arslan, yaşlıların korunmasında devlet kadar ailelerin de sorumlulukları olduğuna dikkati çekerek, "Bugünün yaşlıları dünün gençleridir. Yaşlıların, evlerinde huzur ve mutluluk içinde yaşaması için aile fertlerine düşen görevler vardır. Bunlara özen gösterilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Arslan, huzurevlerinde kalan yaşlılara da "terk edilmiş" duygusunun yaşatılmaması gerektiğini belirterek, "Çeşitli nedenlerle ailesinin yanında yaşayamayan yaşlılarımıza, yakınları tarafından unutulmadıklarının, ilgilenildiklerinin gösterilmesi lazım." diye konuştu.

Yaşlı hakları konusunda özel çalışmalar yapılması gerektiğine işaret eden Arslan, "Ülkemizde, çocukların korunmasına veya engellilere yönelik özel kanuni düzenlemeler olduğunu görüyoruz. Bu noktada, yaşlıların korunmasına, yaşam standartlarının geliştirilmesine ilişkin özel bir mevzuat düzenlemesine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Uluslararası sözleşme hazırlanmasının faydalı olacağını düşünüyorum"

Arslan, çocuk, kadın ve engellilere yönelik uluslararası sözleşmeler olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yaşlılara yönelik uluslararası sözleşme yok. Dünya nüfusu artık yaşlanıyor, yaşlıların sorunları artıyor ve bu noktada özel tedbirler alınması gerekiyor. Türkiye'nin öncülüğünde yaşlıların korunmasına yönelik uluslararası bir sözleşme hazırlanmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum. Sözleşme hazırlandıktan sonra bunu takip edecek bir komite de oluşturulmalı, sürekli izleme raporlarıyla yaşlıların hakları korunmalı ve geliştirilmeli. Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altında yaşlılara yönelik izleme ve koruma mekanizmaları olması gerektiğini düşünüyorum."

Süleyman Arslan, İnsan Hakları, Eşitlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 17:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİHEK Başkanı Arslan'dan yaşlı hakları için 'uluslararası sözleşme' çağrısı Açıklaması - Son Dakika

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