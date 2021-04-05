TİHEK Başkanı Arslan: "Her türlü darbe girişimine karşı insan haklarının yanındayız" - Son Dakika

TİHEK Başkanı Arslan: "Her türlü darbe girişimine karşı insan haklarının yanındayız"

05.04.2021 17:23
TİHEK Başkanı Arslan:

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak her türlü darbe girişimine karşı insan haklarının yanında olduklarını bildirdi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak her türlü darbe girişimine karşı insan haklarının yanında olduklarını bildirdi.

TİHEK Başkanı Arslan yaptığı yazılı açıklamada, bazı emekli amirallerin yaptığı açıklamanın ifade hürriyeti sınırlarını aşan, insan haklarını tehdit eden, darbe veya vesayet iması içeren organize ve silahlı bir tehdit olduğunu belirtti.

"Şiddet içeren veya darbeye çağrışım yaptıran mesajlar ifade hürriyeti olarak değerlendirilemez." ifadesini kullanan Arslan, ordunun içinde nifak oluşturmaya hizmet eden açıklamanın, "hukuken korunacak hiçbir yanının bulunmadığını" kaydetti.

Herkesin fikir ve ifade hürriyeti olduğunu belirten Arslan, "Ancak geçmişten gelen etki alanlarının genişliği ve elverişliliği ortadayken, TSK'dan aldıkları silahları halen bellerinde taşıyan bu kişilerin hem de 'emekli general' unvanı kullanarak ortak açıklama yapmalarının sivil bir yanı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Görevleri esnasında dahi bu şekilde ifade özgürlüğünü kullanamayacak olanların emekli olduktan sonra unvanını ve silahlarını kullanmasına müsaade edilemeyeceğini kaydeden Arslan, toplumsal hakların korunamadığı yerde bireysel hakkın korunmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Süleyman Arslan, Türk milletinin İstiklal Harbi'nde ve öncesinde başta din, vatan ve namus olmak üzere bütün haklarının korunması için topyekün insan hakları savaşı verdiğini, İstiklal Marşı'nın içerdiği değerlerin de Anayasa'da "değiştirilmesi teklif dahi edilemez" hükümler arasında yer aldığını hatırlattı.

Arslan şöyle devam etti:

"Hal böyleyken, yıllarca 'irtica' yaftasıyla Hakka tapan milletimizi ve ordumuz personelini ayrımcılığa maruz bırakıp din ve vicdan hürriyetini ihlal eden ve nihayet emekli olan bu kadroların aynı hukuksuzluğun devamı için 'namaz kılan bir amirali bahane ederek' muvazzaf askerlere anayasal düzene darbe, insan hakları ihlallerine devam imalı mesajlar göndermesinin, Hakka tapmasının bir gereği olarak ibadet eden Türk milletini ve kahraman ordusunu tehdit etmesinin hoşgörüyle karşılanacak bir yönü bulunmamaktadır."

Emekli amirallerin açıklama konusunun hukuki boyutunun detaylı şekilde soruşturulması ve suçun tespiti halinde gerekli cezaların verilmesi gerektiğini kaydeden Arslan, "Sonuçta bu gelişmeler, Türk milletinin bağrından çıkan şanlı bir geçmişe sahip, Ana ve Mavi Vatan'ın koruyucusu ordumuz personelinin, Atatürk'ün 'Bu marş bizim inkılabımızı anlatır. İnkılabımızın ruhunu anlatır. Bunu ne unutmak ne de unutturmak lazımdır.' dediği İstiklal Marşı'ndaki değerler doğrultusunda yetiştirilmesinin ne kadar elzem olduğunu göstermiştir." değerlendirmesini yaptı.

Arslan, "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak her türlü darbe girişimine karşı insan haklarının yanında olduğumuzu bir kez daha yineliyor, darbe heveslilerini kınarken, darbe heveslilerine gerekli cevabı veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz." ifadesini kullandı.

İnsan Hakları, Türkiye, Emekli, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİHEK Başkanı Arslan: 'Her türlü darbe girişimine karşı insan haklarının yanındayız' - Son Dakika


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